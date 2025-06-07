Η ουκρανική πλευρά ανέβαλε απροσδόκητα την παραλαβή των σορών των νεκρών στρατιωτών και την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου για αόριστο χρονικό διάστημα, δήλωσε το Σάββατο ο βοηθός του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

«Η ουκρανική πλευρά ανέβαλε απροσδόκητα για αόριστο χρονικό διάστημα τόσο την αποδοχή των σορών όσο και την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μεντίνσκι.

«Καλούμε το Κίεβο να τηρήσει αυστηρά το χρονοδιάγραμμα και όλες τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί και να ξεκινήσει αμέσως την ανταλλαγή», δήλωσε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ρωσία είχε μεταφέρει τις σορούς 1.212 νεκρών Ουκρανών στρατιωτών στην «ζώνη ανταλλαγής» – τις πρώτες από τις 6.000 που θα παραδοθούν.

«Σύμφωνα με αυστηρά τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης, στις 6 Ιουνίου, η Ρωσία ξεκίνησε μια ανθρωπιστική επιχείρηση για την παράδοση στην Ουκρανία περισσότερων από 6.000 νεκρών Ουκρανών στρατιωτικών, καθώς και για την ανταλλαγή τραυματιών και σοβαρά ασθενών αιχμαλώτων πολέμου και αιχμαλώτων πολέμου κάτω των 25 ετών», δήλωσε ο Μεντίνσκι στο Telegram.

Είπε ότι 1.212 σοροί νεκρών Ουκρανών στρατιωτών βρίσκονταν σε ψυγεία στο σημείο ανταλλαγής. Η Ρωσία παρέδωσε επίσης στην Ουκρανία την πρώτη λίστα με 640 αιχμαλώτους πολέμου, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται ως «τραυματίες, σοβαρά άρρωστοι και νέοι», προκειμένου να ξεκινήσει η ανταλλαγή, πρόσθεσε ο Μεντίνσκι.

«Η ομάδα επαφής του ρωσικού υπουργείου Άμυνας βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία», είπε, προσθέτοντας ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές δεν βρίσκονταν στο σημείο της ανταλλαγής.

Το Κίεβο δεν απάντησε αμέσως στην κατηγορία αυτή.

«Είμαστε επί τόπου. Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να εργαστούμε. Διεθνή τηλεοπτικά κανάλια, πρακτορεία ειδήσεων και ανταποκριτές είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν και να διαπιστώσουν από μόνοι τους ότι όντως έτσι έχουν τα πράγματα», είπε.

Η απόφαση για την απροσδόκητη απόφαση να αναβληθεί η ανταλλαγή αιχμαλώτων έρχεται μετά τη νέα σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία τη νύχτα στο Χάρκοβο με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άτομα να τραυματιστούν.

Η ανταλλαγή ήταν η μόνο συγκεκριμένη συμφωνία που προέκυψε από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη. Συγκεκριμένα, αντιπροσωπείες από τη Μόσχα και το Κίεβο συμφώνησαν τη Δευτέρα να ανταλλάξουν όλους τους τραυματίες στρατιώτες και όσους είναι κάτω των 25 ετών και εξακολουθούν να κρατούνται ως αιχμάλωτοι πολέμου.

206 drones και 9 πύραυλοι έπληξαν την Ουκρανία

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 206 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εννέα πυραύλους κατά τη διάρκεια της νυχτερινής αεροπορικής επιδρομής, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας Ίχορ Τερεχόβ δήλωσε από την πλευρά του ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πρωτοφανούς κλίμακας επίθεση της Ρωσίας εναντίον του Χαρκόβου. Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλοι 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα βρέφος 40 ημερών.

Η πόλη υπέστη «την πιο ισχυρή επίθεση από την έναρξη του πολέμου», τον Φεβρουάριο του 2022, επεσήμανε ο Τερεχόβ κάνοντας λόγο για «τουλάχιστον 40 εκρήξεις» μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

«Ο εχθρός εκτόξευσε ταυτόχρονα πυραύλους, drones Shahed και κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες», διευκρίνισε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι στη ρωσική επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 48 drones, δύο πύραυλοι και τέσσερις κατευθυνόμενες βόμβες.

Εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές και το Reuters δείχνουν σπίτια και οχήματα καμένα, να έχουν υποστεί ζημιές, όπως και διασώστες να μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο τραυματίες και να απομακρύνουν συντρίμμια.

