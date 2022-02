Ο αποκεφαλισμός μιας 17χρονης κοπέλας στο Ahvaz πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν του Ιράν, από τον άνδρα, ο οποίος φέρεται ότι είναι ο σύζυγός της, προκαλεί οργή σε όλο τον κόσμο.



Η 17χρονη Mona Heyderi, κατέφυγε στην Τουρκία για να γλιτώσει από την πίεση του συζύγου της αλλά αργότερα οδηγήθηκε πίσω στο Ιράν από την οικογένειά της και αποκεφαλίστηκε από τον σύζυγό της.



Ιρανικά μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι στο περιστατικό που έλαβε χώρα στην πλατεία Kasaei του Ahvaz, πρωτεύουσα της επαρχίας Khuzestan, ο δολοφόνος, μαζί με τον αδελφό του θύματος, έκοψαν το κεφάλι της Heytderi μπροστά σε πολλούς ανθρώπους στην πλατεία της πόλης και μετά περπατούσαν επιδεικτικά μέσα την πόλη σκορπώντας τον θυμό, οργή και αποτροπιασμό.



Στις εικόνες που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ότι ο άνδρας κρατά στο ένα χέρι το κεφάλι της γυναίκας του και στο άλλο ένα μαχαίρι.

Ο δολοφόνος συνελήφθη, σύμφωνα με την εκπομπή Rokna στο Ιράν. Μετά το περιστατικό συνελήφθησαν από τις αστυνομικές ομάδες ο δολοφόνος σύζυγος και ο αδερφός της 17χρονης. Η αστυνομία βρήκε το άψυχο σώμα του βάναυσα δολοφονημένου παιδιού στο σπίτι του.

A 17yo female escaped her husband to Turkey. Husband brought her back to Iran and today, he with the help of his brother, decapitated her. The murderer later on paraded the city with her head in his hand. Islamic laws provide impunity or min jail for "honor killings!" #IranTruth pic.twitter.com/rkQZj0Mhex



Οι ακόλουθες δηλώσεις έγιναν από την Γενική Εισαγγελία του Χουζεστάν σχετικά με το περιστατικό:



«Σήμερα έγινε ένας φόνος στο Ahvaz και στη συνέχεια ο δολοφόνος παρουσίασε τη δολοφονική του πράξη σε έναν από τους δρόμους της πόλης, βλάπτοντας την ψυχολογική ασφάλεια των ανθρώπων. Με τις προσπάθειες της αστυνομίας και την έκδοση των απαραίτητων δικαστικών εντολών, Οι δράστες της δολοφονίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ώρες μετά το συμβάν. Το κρατικό δικαστήριο θα αντιμετωπίσει τους κατηγορούμενους σε αυτό το περιστατικό αποφασιστικά και γρήγορα».

Heartbreaking. Today in Iran; This man is holding his 17 yr old wife’s head after beheading her. She had fled to Turkey to be safe but was forced back.

In Iran, a father who beheaded his 14 yr old daughter got 8 yr prison but a woman who removed her hijab got 24 years.#LetUsTalk pic.twitter.com/oPy5gIY2Gn