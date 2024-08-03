Οι αρχηγοί της Σιν Μπετ και της Μοσάντ έφτασαν στην Αίγυπτο για να συζητήσουν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Παρά το γεγονός πως το θερμόμετρο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει ανέβει τις τελευταίες ημέρες μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια και της λιβανέζικης ισλαμιστικής οργάνωσης, Φουάντ Σουκρ, οι διαπραγματεύσεις όπως φαίνεται και οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός συνεχίζονται. Αναλυτές εκτιμούσαν ότι μετά και τις τελευταίες εξελίξεις οι διαπραγματεύσεις δε θα συνεχίζονταν.

Η Ισραηλινή Υπηρεσία Γενικής Ασφάλειας έχει τρεις υποομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Μοσάντ, της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, και της Σιν Μπετ, την εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ.

