Ιράν: Απελευθέρωσε Γερμανοϊρανή ακτιβίστρια, καταδικασμένη σε 10 χρόνια κάθειρξης

Λίγες ημέρες μετά την απελευθέρωση μίας Ιταλίδας δημοσιογράφου, το Ιράν απελευθέρωσε μία Γερμανοϊρανή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία είχε καταδικαστεί το 2021 σε κάθειρξη άνω των 10 ετών για συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση και προπαγάνδα κατά του καθεστώτος.

Η Ναχίντ Ταγκαβί, που είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2020 στην Τεχεράνη, αφέθηκε ελεύθερη και επαναπατρίστηκε στη Γερμανία όπου έφθασε χθες, Κυριακή, όπως ανέφεραν σε ξεχωριστές ανακοινώσεις σήμερα η κόρη της και η Διεθνής Αμνηστία.

«Ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια που πέρασε ως πολιτική κρατούμενη στην ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η μητέρα μου Ναχίντ Ταγκαβί αφέθηκε ελεύθερη και επιστρέφει στη Γερμανία», επιβεβαίωσε η κόρη της Μάριαμ Κλάρεν, που δημοσίευσε μια φωτογραφία της ιδίας και της μητέρας της να χαμογελά σε αεροδρόμιο.

#BreakingNews

It’s over. Nahid is free!

After more than 4 years as a political prisoner in the Islamic Republic of Iran my mother #NahidTaghavi was freed and is back in Germany.

Η 70χρονη σήμερα ακτιβίστρια αφέθηκε ελεύθερη αφού η υγεία της «επιδεινώθηκε σοβαρά» στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, που είναι γνωστή για τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κράτησης, σύμφωνα με τη μκο.

Η Ταγκαβί απελευθερώθηκε ύστερα από «περισσότερες από 1.500 ημέρες αυθαίρετης κράτησης» και «προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Γερμανία» χθες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας.

Από τη σύλληψή της έως τη δίκη της, η Ταγκαβί «πέρασε πάνω από επτά μήνες σε κελί απομόνωσης» κατά τους οποίους «έπρεπε να κοιμάται στο πάτωμα, χωρίς κρεβάτι ούτε μαξιλάρι, ήταν υπό παρακολούθηση 24 ώρες το 24ωρο και δεν της επιτρεπόταν να βγαίνει στον καθαρό αέρα παρά μόνο για 30 λεπτά την ημέρα με καλυμμένα τα μάτια», δήλωσε η Διεθνής Αμνηστία.

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευρωπαϊκές χώρες κατηγορούν την Τεχεράνη ότι κρατά δεκάδες ξένους με ψευδή προσχήματα στο πλαίσιο στρατηγικής για σύλληψη ομήρων προκειμένου να εξασφαλιστούν παραχωρήσεις από τη Δύση.

Άλλος Γερμανοϊράνος υπήκοος, ο Γιαμσίντ Σαρμάντ, πέθανε στα τέλη Οκτωβρίου σε φυλακή στο Ιράν.

Το Ιράν, που είχε αρχικά ανακοινώσει την εκτέλεσή του, δήλωσε στη συνέχεια ότι ο θάνατός του σημειώθηκε νωρίτερα, υποδηλώνοντας ότι οφειλόταν σε φυσικά αίτια.

Η ανακοίνωση αυτή, που έγινε στις 28 Οκτωβρίου, προκάλεσε διπλωματική κρίση με το Βερολίνο, που ανακάλεσε τον πρεσβευτή του στο Ιράν και έκλεισε τρία ιρανικά προξενεία στη Γερμανία.

