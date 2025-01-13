Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να συνεχίσει με τη μείωση του κόστους δανεισμού ανεξαρτήτως του τι θα πράξει η Federal Reserve, δήλωσε τη Δευτέρα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας Όλι Ρεν.

«Υπό το πρίσμα ότι ο αποπληθωρισμός βρίσκεται σε καλό δρόμο και οι προοπτικές ανάπτυξης έχουν αποδυναμωθεί, είναι λογικό να συνεχιστούν οι μειώσεις επιτοκίων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φινλανδός αξιωματούχος μιλώντας στο Bloomberg TV, στο περιθώριο του Asian Financial Forum που πραγματοποιείται στο Χονγκ Κονγκ. «Η κατεύθυνση είναι σαφής, η κλίμακα και η ταχύτητα των μειώσεων επιτοκίων εξαρτάται από τα εισερχόμενα δεδομένα», πρόσθεσε το μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε από το Χονγκ Κονγκ, ο Όλι Ρεν σημείωσε ότι η ΕΚΤ «δεν είναι η 13η ομοσπονδιακή περιφέρεια της Federal Reserve, λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση την εντολή μας, που είναι η σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ».

Η ΕΚΤ πρόκειται σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες να πραγματοποιήσει την πρώτη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής για φέτος, με τους οικονομολόγους και τους επενδυτές να εκτιμούν ότι θα προχωρήσει σε μια ακόμα μείωση των επιτοκίων της, ενώ προβλέπουν ότι θα προβεί σε άλλες τρεις κινήσεις στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, η αμερικανική κεντρική τράπεζα φαίνεται να υιοθετεί μια πιο αργή προσέγγιση όσον αφορά την περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού.

«Είναι πιθανό να εγκαταλείψουμε την περιοριστική περιοχή κάποια στιγμή την άνοιξη-χειμώνα, που στη χώρα μου σημαίνει κάποια στιγμή μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου», δήλωσε ο Ρεν, επαναλαμβάνοντας προηγούμενα σχόλιά του. «Θα έλεγα ότι έως τα μέσα του καλοκαιριού θα πρέπει να έχουμε εγκαταλείψει την περιοριστική περιοχή», πρόσθεσε.

Παρότι ο πληθωρισμός ενισχύθηκε για τρίτο διαδοχικό μήνα τον Δεκέμβριο, οι αξιωματούχου της ΕΚΤ αναμένουν ότι θα υποχωρήσει στον στόχο του 2% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα κατά τη διάρκεια του 2025. Πιθανότατα δε η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της, δεδομένου ότι η οικονομία της περιοχής συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα. Κάτι τέτοιο αναμένεται να προσφέρει μια καλοδεχούμενη ώθηση στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, των οποίων η εμπιστοσύνη έχει διαβρωθεί λόγω των πολιτικών αναταράξεων στα δύο μεγαλύτερα κράτη μέλη της ευρωζώνης, τη Γερμανία και τη Γαλλία, αλλά και λόγω της επικείμενης επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Εν μέσω αυτής της αβεβαιότητας, ο δείκτης οικονομικού κλίματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατρακύλησε τον Δεκέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2023. Εν τω μεταξύ, τα οικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν αυτήν την εβδομάδα στη Γερμανία πιθανότατα θα δείξουν ότι η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης συρρικνώθηκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το 2024.

Υπέρ της συνέχισης των μειώσεων των επιτοκίων τάχθηκε νωρίτερα και ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, ο οποίος δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι η κεντρική τράπεζα του ευρώ είναι πιθανό να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκιά της προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα εκπληρώσει την εντολή της για σταθερότητα των τιμών και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής.



