Το ινδουιστικό Κουμπ Μελά, το πιο μεγάλο προσκύνημα όλων των εποχών, άρχισε σήμερα στην Ινδία και στην θρησκευτική γιορτή αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 400 εκατομμύρια άνθρωποι.

Το φεστιβάλ του Κουμπ Μελά οργανώνεται κάθε 12 χρόνια και αναμένεται ότι φέτος - από τις 13 Ιανουαρίου ως τις 26 Φεβρουαρίου - θα σπάσει όλα τα ρεκόρ.

Τα μαζικά τελετουργικά λουτρά ξεκίνησαν σήμερα στην πόλη Πραγιαγκράτζ της βόρειας Ινδίας, στο σημείο όπου ενώνονται οι ιεροί ποταμοί Γάγγης, Γιαμούνα και ο μυθικός Σαρασβάτι.

Ένα πυκνό πλήθος προσκυνητών έφθασαν απ' όλη την Ινδία και το εξωτερικό, ενώ οι οργανωτές εγκατέστησαν 150.000 τουαλέτες, 68.000 φανοστάτες μια πόλη από σκηνές, που εκτείνεται σε μια επιφάνεια αντίστοιχη των δύο τρίτων του Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Οι πιστοί άρχισαν ήδη από χθες, Κυριακή, να συρρέουν κατά μήκος των ποταμών, υπό τους ήχους τυμπάνων και ανάμεσα σε πομπές ελεφάντων και ελκυστήρων πάνω στους οποίους υπάρχουν αγάλματα ινδουιστικών θεοτήτων.

Ανάμεσα στο πλήθος, μοναχοί ντυμένοι με πορτοκαλί ενδύματα -το χρώμα του ινδουισμού- και ασκητές με το σώμα τους μαυρισμένο από στάχτες μοιράζουν ευλογίες.

Πριν καν βγει ο ήλιος, οι πρώτες ομάδες προσκυνητών μπήκαν στα παγωμένα νερά για να ξεπλύνουν τις αμαρτίες τους, όπως απαιτεί η ινδουιστική παράδοση.

«Η χαρά είναι μεγάλη», λέει η 45χρονη Σουρμίλα Ντέβι βγαίνοντας από το νερό. «Για μένα, είναι σαν να βυθίζομαι μέσα σε νέκταρ».

«Παρά το πλήθος, αισθάνομαι μια απέραντη γαλήνη», λέει ο Γκοπάλ Ντέβι Σάντι Γκουτζάρ, ο οποίος έκανε το ταξίδι μέχρι εκεί από το δυτικό ινδικό κρατίδιο Ρατζαστάν.

«Μόλις βρεθείς μέσα στο νερό, δεν αισθάνεσαι καν πια το κρύο», λέει ο 56χρονος Σαντρακάντ Ναγκβέ Πατέλ. «Είναι σαν να γίνομαι πλέον ένα με τον Θεό».

Εκτός από το ξέπλυμα των ανομημάτων, τα λουτρά στο σημείο όπου συρρέουν οι ιεροί ποταμοί στη διάρκεια του Κουμπ Μελά επιτρέπουν επίσης στους πιστούς να απελευθερωθούν από τον κύκλο της αναγέννησης και της μετενσάρκωσης.

Η ινδική αστυνομία έχει αναπτύξει σημαντικές δυνάμεις, έως 40.000 αστυνομικούς, για να εξασφαλίσει, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο, «τη μέγιστη ασφάλεια» στους προσκυνητές στη διάρκεια των έξι εβδομάδων που θα διαρκέσουν οι εορτασμοί.

Έχουν τοποθετηθεί επίσης κάμερες εξοπλισμένες με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης για να εξασφαλίζουν συνεχή παρακολούθηση.

Πηγή: skai.gr

