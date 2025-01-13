Σχεδόν μια εβδομάδα μάχονται οι πυροσβέστες με τις τεράστιες φλόγες στο Λος Άντζελες, οι οποίες έχουν κάνει στάχτη δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης και έχουν κοστίσει τη ζωή μέχρι στιγμής σε 24 ανθρώπους.

Παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στην κατάσβεσή τους οι απειλή παραμένει υψηλή καθώς οι επικίνδυνοι άνεμοι επιστρέφουν αυτή τη βδομάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πυροσβεστική αρχή της Καλιφόρνια αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να καίνε τρεις πυρκαγιές. Η μεγαλύτερη συνεχίζει να είναι οι Palisades Fire που έχει κάψει πάνω από 23.000 στρέμματα και η οποία έχει περιοριστεί κατά 13%.

Η Eaton Fire είναι η δεύτερη μεγαλύτερη και έχει κάψει πάνω από 14.000 στρέμματα. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά έχει περιοριστεί κατά 27%.

Η πυρκαγιά στο Hurst έχει φτάσει να κάψει 799 στρέμματα και έχει περιοριστεί κατά 95%.

Οι Eaton και Palisades Fires είναι πιθανώς η δεύτερη και η τέταρτη πιο καταστροφική στην ιστορία της Καλιφόρνια σύμφωνα με το Cal Fire. «Υπολογίζουμε ότι πάνω από 5.000 σπίτια έχουν καταστραφεί ακριβώς στις Παλισάδες», είπε ο Κεν Χάσκετ του Πυροσβεστικού Τμήματος του Λος Άντζελες . «Αυτό είναι κάτι…που δεν το έχω δει από τότε που γεννήθηκα».

Ο επικεφαλής του τάγματος Cal Fire, Brent Pascua, υποστηρίζει ότι υπάρχουν σχεδόν 5.000 πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στις Palisades.

Περίπου 105.000 κάτοικοι εξακολουθούν να υπόκεινται σε υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης. Εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, τότε οι Αρχές θα αρχίσουν σταδιακά να ζητούν από τους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους από την Πέμπτη, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής κομητείας του Λος Άντζελες.

Οι άνεμοι επιστρέφουν

Το Κέντρο Πρόβλεψης Καταιγίδων συμπεριέλαβε μία ακόμη κρίσιμη περιοχή για εκδήλωση πυρκαγιάς επιπέδου 3 για τμήματα της κοιλάδας Ventura μέχρι τα βουνά Σαν Μπερναρντίνο στη Νότια Καλιφόρνια.

Όπως επισημαίνει οι περιοχές Ρίβερσάιντ, Γκλέντεϊλ, το Σαν Μπερναρντίνο και το Ίρβαϊν, θα μπορούσαν να δουν ανέμους 32 - 64 χλμ/ ώρα με μεμονωμένες υψηλότερες ριπές μαζί με πολύ ξηρό αέρα. Μάλιστα, οι ριπές μπορούν να ξεπεράσουν τα 80χλμ/ ώρα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε επίσης προειδοποιήσεις για «ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση» για τμήματα των κομητειών Βεντούρα και Λος Άντζελες. Αν και οι άνεμοι δεν αναμένεται να είναι τόσο σφοδροί όσο την περασμένη εβδομάδα, αυτοί οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνδυαστούν με πολύ ξηρό αέρα και συνεχιζόμενη ξηρασία επιδεινώνοντας τις συνθήκες για τους πυροσβέστες που αγωνίζονται απεγνωσμένα για να περιορίσουν κι άλλο τις πυρκαγιές.

Εκατοντάδες κρατούμενοι της Καλιφόρνια στις πυρκαγιές

Την ίδια ώρα, σχεδόν 1.000 κρατούμενοι άνδρες και γυναίκες έχουν ενταχθεί στην πρώτη γραμμή σε μια μάχη ενάντια στις πυρκαγιές.

Το κράτος πληρώνει στους κρατούμενους ημερομίσθιο μεταξύ 5,80 και 10,24 δολαρίων και με επιπλέον 1 δολάριο την ημέρα όταν ανατίθεται σε ενεργές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ερευνούν τα αίτια

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, οι αξιωματούχοι ερευνούν έναν πύργο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος στο Eaton Canyon ως πιθανή αιτία για το ξέσπασμα της Eaton Fire.

«Κανείς δεν επιτρέπεται εκεί πάνω εκτός από τους ερευνητές», είπε στους Los Angeles Times ο Wayne Howerton, ερευνητής του Τμήματος Πυροσβεστικής και Δασικής Προστασίας της Καλιφόρνια. «Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη έρευνα για την έναρξη της πυρκαγιάς του Eaton.»

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε χθες Κυριακή, η εταιρεία Southern California Edison είπε ότι μια ανασκόπηση των κυκλωμάτων και των γραμμών μεταφοράς στην περιοχή του Eaton Canyon έδειξε ότι ο ηλεκτρικός εξοπλισμός της ήταν απίθανο να προκάλεσε τη φωτιά.

«Αυτή η ανάλυση δεν δείχνει διακοπές ή λειτουργικές/ηλεκτρικές ανωμαλίες 12 ώρες πριν από την αναφερόμενη ώρα έναρξης της πυρκαγιάς έως και περισσότερο από μία ώρα μετά την αναφερόμενη ώρα έναρξης της πυρκαγιάς», ανέφερε η υπηρεσία κοινής ωφέλειας.

Ανοίγουν σταδιακά τα σχολεία στο Λος Άντζελες

Επίσης, τα περισσότερα σχολεία στο Λος Άντζελες πρόκειται να ανοίξουν αφού έκλεισαν την περασμένη εβδομάδα μόλις ξέσπασαν οι φονικές πυρκαγιές.

«Οι γειτονιές μοιάζουν με εμπόλεμες ζώνες»

Οι εικόνες που αφήνουν πίσω τους οι πυρκαγιές είναι αποκαρδιωτικές. Ορισμένες γειτονιές στο Λος Άντζελες μοιάζουν με «εμπόλεμες ζώνες», δήλωσε ο αναπληρωτής σερίφης της κομητείας για την περιοχή.

Ο Ρόμπερτ Λούνα προειδοποίησε τους ανθρώπους που παρατάχθηκαν στα οδοφράγματα για να επιστρέψουν στις κατεστραμμένες γειτονιές ότι θα πρέπει να το αποφύγουν, ιδιαίτερα όταν εξακολουθούν να υπάρχουν «ηλεκτρικά καλώδια» στο έδαφος, ανέφερε το NBC News.

«Δεν είναι ασφαλές», τόνισε.

