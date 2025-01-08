Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε δηλώσεις της στη δημόσια τηλεόραση Rai, αναφέρθηκε στην απελευθέρωση και επιστροφή στη Ρώμη της δημοσιογράφου Τσετσίλια Σάλα, η οποία ήταν έγκλειστη στις φυλακές της Τεχεράνης από τις 19 Δεκεμβρίου.

«Η απελευθέρωση της Τσετσίλια Σάλα προέκυψε από μια ωραία, ομαδική προσπάθεια. Ήταν μια όμορφη ημέρα, κέρδισαν όλοι, κέρδισε το έθνος μας», τόνισε η Μελόνι.

«Ευχαριστώ τις υπηρεσίες ασφάλειας μας, την διπλωματία μας, όλους τους κρατικούς ιθύνοντες και λειτουργούς οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες εργάστηκαν με επαγγελματισμό και εχεμύθεια για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

