Ιράν απειλεί Τραμπ: «Πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ σε περίπτωση επίθεσης στις ενεργειακές υποδομές»

«Αν ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του να πλήξει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει πλήρως», απάντησαν στον Αμερικανό πρόεδρο οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι τη νύχτα ο Τραμπ σε ανάρτησή του απείλησε ότι η Τεχεράνη δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών τότε οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν τις ενργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης ότι «αν ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του να πλήξει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, τότε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι».

Ακόμη, οι Φρουροί σημειώνουν στην ανακοίνωσή του ότι εταιρείες με αμερικανική συμμετοχή θα “καταστραφούν ολοσχερώς” εάν στοχοποιηθούν ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Πηγή: skai.gr

