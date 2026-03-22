Ισραήλ: Έρευνα IDF για την αποτυχία αναχαίτισης πυραύλων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δύο ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι Kader έπληξαν τις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ στο νότιο Ισραήλ, προκαλώντας πάνω από 140 τραυματισμούς και σοβαρές υλικές ζημιές.

Το IDF απέτυχε να αναχαιτίσει τους πυραύλους, με τις αποτυχίες να συμβαίνουν μέσα σε λιγότερο από μία ώρα η μία από την άλλη.

Οι ισραηλινές αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο δολιοφθοράς που να σχετίζεται με τις αποτυχίες της αεράμυνας.

Η χθεσινή νύχτα στο Ισραήλ ήταν η χειρότερη από πλευράς αριθμού τραυματιών και υλικών ζημιών, αφότου άρχισε η πολεμική αναμέτρηση με το Ιράν, που διανύει σήμερα την 22η μέρα της (22/3). Σημαδεύτηκε από δύο σοβαρές αποτυχίες της ισραηλινής αεράμυνας, που σημειώθηκαν με διαφορά μικρότερη της μίας ώρας καθεμία, σε δύο πόλεις του νότου.



Στην Ντιμόνα, στις παρυφές της οποίας φημολογείται έντονα εδώ και δεκαετίες ότι βρίσκονται πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, κάτι που επισήμως επανειλημμένα διαψεύδεται από ισραηλινής πλευράς, τραυματίστηκαν συνολικά 30 πολίτες, με ένα 12χρονο αγόρι να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο Αράντ οι τραυματίες ανέρχονται συνολικά σε 115, εκ των οποίων εννιά χαροπαλεύουν. Και στις δύο αυτές ιρανικές επιθέσεις, η Τεχεράνη εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους τύπου Kader, που υπολογίζεται ότι περιείχαν 450 κιλά εκρηκτικής ύλης ο καθένας. Κατέπεσαν σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας δεκάδες εστίες υλικών ζημιών και στις δύο πόλεις.



Ο αυξημένος αριθμός τραυματιών στο Αράντ οφείλεται και στον πρόσθετο λόγο ότι ο τοπικός πληθυσμός αποδείχθηκε ανέτοιμος να τηρήσει τις οδηγίες προστασίας της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας. Το Αράντ είναι μία από τις περισσότερο απομακρυσμένες πόλεις της χώρας, στις παρυφές της ερήμου της Ιουδαίας, σε κοντινή απόσταση με τις ακατοίκητες νότιες ακτές της Νεκράς Θάλασσας, με αποτέλεσμα πολύ σπάνια να τίθενται σε λειτουργία οι σειρήνες, καθότι η ευρύτερη περιοχή της πόλης θεωρείται πως δεν υπάρχει κάποιος στόχος ιδιαίτερου στρατηγικού ενδιαφέροντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί κάτοικοι, μιλώντας χθες στην κρατική ισραηλινή τηλεόραση, παραδέχονταν ότι πολύς κόσμος δεν έτρεξε στα καταφύγια, παρότι οι σειρήνες ήχησαν στην ώρα τους και οι ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα είχαν αποσταλεί κανονικά.

Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο δολιοφθοράς

Ήδη από χθες αργά το βράδυ, ο στρατός άρχισε να διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν στη διπλή αποτυχία της αεράμυνας και τα πρώτα ευρήματά της δημοσιοποιήθηκαν σήμερα το πρωί, σε συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε ο IDF για τους ισραηλινούς δημοσιογράφους.



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του IDF, η αποτυχία της αναχαίτισης οφείλεται σε μία «αλυσίδα λανθασμένων ενεργειών», χωρίς ωστόσο να αναφερθούν περαιτέρω συγκεκριμένα στοιχεία. Κατέστη πάντως σαφές ότι «δεν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα», ούτε ότι η αεράμυνα αντιμετωπίζει ειδικές δυσκολίες στην αναχαίτιση του συγκεκριμένου τύπου πυραύλου. Μάλιστα, τονίσθηκε ότι πρόσφατα ακόμα ένας ιρανικός πύραυλος Kader αναχαιτίστηκε «με απόλυτη επιτυχία», ενώ κατευθυνόταν σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα του κεντρικού Ισραήλ. Ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές ενημέρωσαν την ελληνική υπηρεσία της DW ότι δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο δολιοφθοράς.

Πηγή: Deutsche Welle

