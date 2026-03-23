Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με όχημα μετά την προσγείωσή του - Εικόνες, βίντεο

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο - Πολύ σοβαρή ζημιά υπέστη το πιλοτήριο 

UPDATE: 07:49
Air Canada

Επιβατικό αεροσκάφους τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, ανέφερε μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με ειδοποίησή της.

Οι πρώτες εικόνες από το αεροδρόμιο La Guardia αποκαλύπτουν πως το πιλοτήριο έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά, ενώ το NBC News μεταδίδει πως από το περιστατικό τραυματίστηκαν 4 άνθρωποι. 

Το πυροσβεστικό σώμα της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι «επενέβη» έπειτα από το «συμβάν» και ότι υπήρξαν «τραυματισμοί», χωρίς να αναφέρει πόσο σοβαροί μέχρι στιγμής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αεροσκάφος πτήση Νέα Υόρκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark