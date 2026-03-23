Κογκρέσο και Τραμπ σε σύγκρουση για τα $200 δισ. της πολεμικής χρηματοδότησης στο Ιράν

Της συντακτικής ομάδας της Washington Post

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ζητά 200 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν, έχει διαμορφωθεί μια εύλογη διακομματική επιφυλακτικότητα στο Κογκρέσο. Υπάρχει πράγματι ένα επιχείρημα υπέρ της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών, όμως εναπόκειται στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πείσει το Κογκρέσο.

«Είναι ένα μικρό τίμημα για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε στην κορυφή», δήλωσε την Πέμπτη ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θέλει οι ένοπλες δυνάμεις να βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ τους.

Οι βουλευτές είναι εξοργισμένοι που ο Τραμπ δεν τους συμβουλεύτηκε πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών, ωστόσο οι ανησυχίες για κρίσιμες ελλείψεις υπήρχαν πολύ πριν οι πύραυλοι Tomahawk πλήξουν την Τεχεράνη. Ο Λευκός Οίκος θα ήταν εύλογο να παρουσιάσει το αίτημά του ως ένα ευρύτερο συμπληρωματικό πακέτο χρηματοδότησης, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη διακομματική στήριξη που ήδη υπάρχει για την ανασυγκρότηση της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήξει περισσότερους από 8.000 στόχους στο Ιράν, δαπανώντας παράλληλα χιλιάδες ακριβά και δύσκολα αναπληρώσιμα αναχαιτιστικά αντιαεροπορικής άμυνας σε ολόκληρη την περιοχή. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή επίδειξη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών και υγιείς γραμμές παραγωγής για την αντικατάσταση όσων χρησιμοποιούνται στη σύγκρουση. Ωστόσο, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονται υπό ιδιαίτερη πίεση και η παραγωγή δεν μπορεί να συμβαδίσει με τον ρυθμό χρήσης .

Παρότι έχουν σημειωθεί κάποια πρόοδος τα τελευταία χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σε ανησυχητικό βαθμό απροετοίμαστες, όπως έχει αποδείξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι σύμμαχοι που είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν μεγάλα ποσά για την άμυνά τους αντιμετωπίζουν πολύχρονες καθυστερήσεις για την προμήθεια οπλικών συστημάτων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ. Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί βραχυπρόθεσμα να λειτούργησε αποτρεπτικά, καθώς η Κίνα είδε πόσο αναποτελεσματικά ήταν τα συστήματα αεράμυνας απέναντι στις αμερικανικές δυνάμεις εκεί και στη Βενεζουέλα, όμως ο Σι Τζινπίνγκ σύντομα θα αντιληφθεί ότι τα αμερικανικά αποθέματα εξαντλούνται.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρειάζονται περισσότερη χρηματοδότηση, όχι για την προώθηση της δημοκρατίας ή την εμπλοκή σε περιττές συγκρούσεις, αλλά για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη ροή του διεθνούς εμπορίου και να αποτρέψουν μελλοντική επιθετικότητα.

Ο Λευκός Οίκος δεν δικαιούται ούτε χρειάζεται μια λευκή επιταγή για να το πετύχει αυτό. Το Κογκρέσο έχει τη συνταγματική ευθύνη να εγκρίνει τη χρηματοδότηση. Η καλύτερη πορεία προς τα εμπρός είναι ένα συμπληρωματικό πακέτο χρηματοδότησης που θα εξουσιοδοτεί στοχευμένες δαπάνες για τα πιο κρίσιμα πυρομαχικά σε βάθος αρκετών ετών.

Παρότι είναι κατανοητή η ανησυχία ότι οι ΗΠΑ δαπανούν υπερβολικά πολλά για την άμυνα, η ιστορία προσφέρει ένα χρήσιμο πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούσαν σταθερά πάνω από το 5% του ΑΕΠ τους για τον στρατό. Το επίπεδο αυτό δεν έχει επιτευχθεί εδώ και δεκαετίες, καθώς τα τελευταία χρόνια οι δαπάνες κυμαίνονται γύρω στο 3% του ΑΕΠ.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων για το 2027, κάτι που θα έφερνε τις δαπάνες πιο κοντά στο 5% στο οποίο συμφώνησαν πρόσφατα οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Δεν είναι σαφές αν το ποσό των 200 δισ. δολαρίων περιλαμβάνεται σε αυτό το ευρύτερο ποσό, ωστόσο οποιαδήποτε δράση προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν καλοδεχούμενη.

Η Αμερική διαθέτει την τεχνολογική υπεροχή και την οικονομική δυνατότητα να διατηρεί τη στρατιωτική της ετοιμότητα σε όλο τον κόσμο. Θα ήταν κρίμα αν η χώρα απλώς επέλεγε να μην το κάνει.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.