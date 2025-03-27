Γροιλανδία: Συμφωνία για κυβέρνηση ευρείας πλειοψηφίας

Το κεντροδεξιό κόμμα Demokraatit, το οποίο κέρδισε τις πρόσφατες τοπικές εκλογές στη Γροιλανδία, αναμένεται να ανακοινώσει αύριο Παρασκευή την επίτευξη συμφωνίας για τη συγκρότηση τετρακομματικού κυβερνητικού συνασπισμού, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο KNR, με φόντο τις αξιώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί προσάρτησης της νήσου η οποία αποτελεί τμήμα του βασιλείου της Δανίας.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας για τον σχηματισμό τοπικής κυβέρνησης ευρείας πλειοψηφίας αναμένεται την ημέρα που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα επισκεφθεί αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία. Την επικείμενη ανακοίνωση συγκρότησης κυβερνητικού συνασπισμού επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες που προηγήθηκαν μεταξύ των κομμάτων στη Γροιλανδία. Επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης θα αναλάβει ο Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος που κέρδισε τις τοπικές εκλογές της 11ης Μαρτίου.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει την έντονη επιθυμία του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι το νησί είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Οι περισσότεροι Γροιλανδοί απορρίπτουν τις απόψεις Τραμπ. «Ως εδώ και μη παρέκει», σχολίασε προ ημερών ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Μούτε Έγκεντε. Από την πλευρά του, ο νικητής των εκλογών Γενς Φρέντερικ Νίλσεν είχε καλέσει τα κόμματα να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να σχηματίσουν γρήγορα κυβέρνηση ευρείας πλειοψηφίας ώστε να επιδείξουν ενότητα απέναντι στις ορέξεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Γροιλανδία είναι πρώην αποικία της Δανίας στην οποία ανήκει από το 1953. Το 1979 κέρδισε κάποια αυτονομία και τότε έγιναν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στο νησί, όμως η Κοπεγχάγη εξακολουθεί να ορίζει την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τη νομισματική πολιτική της Γροιλανδίας, προσφέροντάς της περίπου ένα δισεκ. δολάρια ετησίως. Το 2009 η Γροιλανδία κέρδισε το δικαίωμα να κηρύξει πλήρη ανεξαρτησία έπειτα από δημοψήφισμα, όμως δεν το έχει πράξει καθώς ανησυχεί ότι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της θα χειροτερέψει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.