Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις εισφορές στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τις συνεισφορές τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), όπως μετέδωσε το Reuters, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει τις προσπάθειες περικοπής των κρατικών δαπανών.

Η κυβέρνηση Τραμπ αποσύρεται από παγκόσμιους θεσμούς που θεωρεί αντίθετους με την οικονομική του πολιτική υπό το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική». Παράλληλα, σχεδιάζει να αποχωρήσει από κάποιους, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και έχει μειώσει τις συνεισφορές σε άλλους στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναθεώρησης των ομοσπονδιακών δαπανών.

Ο ΠΟΕ έχει ήδη αποδυναμωθεί από την κίνηση των ΗΠΑ το 2019, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, να μπλοκάρουν τον διορισμό νέων δικαστών στο ανώτατο εφετείο του, αφήνοντας το βασικό του σύστημα επίλυσης διαφορών μόνο μερικώς λειτουργικό. Η Ουάσινγκτον είχε κατηγορήσει το Εφετείο του ΠΟΕ για δικαστική υπέρβαση σε εμπορικές διαφορές.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του εμπορικού οργανισμού με έδρα τη Γενεύη ήταν 205 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (232,06 εκατομμύρια δολάρια) το 2024. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επρόκειτο να συνεισφέρουν περίπου το 11% αυτού του ποσού, βάσει ενός συστήματος τελών που είναι ανάλογο με το μερίδιό τους στο παγκόσμιο εμπόριο, σύμφωνα με δημόσια έγγραφα του ΠΟΕ.

Ένας εκπρόσωπος των ΗΠΑ δήλωσε σε συνεδρίαση προϋπολογισμού του ΠΟΕ στις 4 Μαρτίου ότι οι πληρωμές για τους προϋπολογισμούς του 2024 και του 2025 τέθηκαν σε αναστολή εν αναμονή αναθεώρησης των συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς και ότι η Ουάσινγκτον θα ενημερώσει τον ΠΟΕ για το αποτέλεσμα σε απροσδιόριστη ημερομηνία.



Πηγή: skai.gr

