Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να καταβάλει 3,4 δισ. ευρώ για τον υποσιτισμό

Σήμερα, στη σύνοδο κορυφής με τίτλο «Διατροφή για την ανάπτυξη» (N4G) στο Παρίσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα δέσμευση ύψους 3,4 δισ. ευρώ έως το 2027 για την καταπολέμηση του υποσιτισμού παγκοσμίως. Η δέσμευση αυτή βασίζεται στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να μειώσει όλες τις μορφές υποσιτισμού και να συμβάλει στην πρόοδο πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τη διατροφή σε όλο τον κόσμο.

Οι επενδύσεις της ΕΕ θα επικεντρωθούν στη στήριξη των χωρών εταίρων που αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα παιδικού υποσιτισμού, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική.

Θα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών και σε νεαρές έγκυες και θηλάζουσες μητέρες που πάσχουν από σοβαρό υποσιτισμό οξείας μορφής. Θα είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες κάθε χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς των λιγότερο ανεπτυγμένων και πιο ευάλωτων χωρών. Η δράση της ΕΕ θα συνεχιστεί επίσης σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, καθώς προωθεί με επιτυχία πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διατροφικής διακυβέρνησης και της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Η σημερινή δέσμευση έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης δέσμευσης της ΕΕ ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2023, η οποία ανακοινώθηκε στη σύνοδο κορυφής N4G στο Τόκιο. Μάλιστα, η ΕΕ υπερέβη την αρχική της δέσμευση κατά σχεδόν 1,9 δισ. ευρώ, συνεισφέροντας τελικά συνολικά 4,4 δισ. ευρώ. Για να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό της, η ΕΕ επενδύει σε υποδομές ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, υποστηρίζοντας τις τοπικές αλυσίδες αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα και προωθώντας τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα στην πράξη είναι ελπιδοφόρα: Οι επενδύσεις της ΕΕ έχουν βελτιώσει σημαντικά τη διατροφή των μητέρων και των παιδιών και οι χώρες εταίροι βρίσκονται σε καλό δρόμο όσον αφορά τη μείωση των καχεκτικών παιδιών κάτω των πέντε ετών κατά τουλάχιστον 7 εκατομμύρια έως το 2025.

Κατερίνα Πλατή

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.