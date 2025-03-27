Μουντιάλ 2026: «Στον αέρα» η συμμετοχή του Ιράν

Το Ιράν έγινε η έκτη εθνική ομάδα που προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 χάρη στην ισοπαλία 2-2 με το Ουζμπεκιστάν στο στάδιο Αζαντί της Τεχεράνης την Τρίτη. Το Ιράν μαζί με την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία είναι οι πρώτες χώρες που πήραν το εισιτήριό τους μέσω της συνήθους διαδικασίας πρόκρισης, ενώ οι συνδιοργανωτές Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς προκρίθηκαν αυτόματα.



Στον επιθετικό της Ίντερ Μεχντί Ταρέμι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό το επίτευγμα της ιρανικής ομάδας, καθώς σημείωσε και τα δύο γκολ σε μια κατά τα άλλα μέτρια εμφάνιση από το Ιράν, αναφέρει ο Guardian.

Πηγή: skai.gr

Το αποτέλεσμα της Τρίτης σημαίνει ότι το Ιράν έχει θεωρητικά «κλειδώσει» τη μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου Α στον τρίτο γύρο των προκριματικών της AFC (Asian Football Confederation - Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία), κερδίζοντας την πρόκριση για 4η σερί φορά σε τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έβδομο στην ιστορία του.Ωστόσο, οι τεταμένες σχέσεις της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα φιλοξενήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αγώνων του τουρνουά, θα μπορούσαν να καταστήσουν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, για τους Ιρανούς οπαδούς και ενδεχομένως ακόμη και για τους παίκτες και το προσωπικό, να ταξιδέψουν στη χώρα για τους αγώνες.Σε πρόσφατο έγγραφο που δημοσιοποίησε το Reuters, το Ιράν περιλαμβανόταν μεταξύ 41 χωρών που θα αντιμετωπίσουν μερική ή πλήρη απαγόρευση εισόδου πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες από την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ.Το επίμαχο έγγραφο εκδόθηκε μετά από το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ της 20ής Ιανουαρίου που απαιτεί αυξημένο έλεγχο όλων των αλλοδαπών που προέρχονται από χώρες που θεωρούνταν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

