Ακόμη πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν ως πράκτορες της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ με την κατηγορία της αμαύρωσης της εικόνας της χώρας στο διαδίκτυο, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά πρακτορεία.

«Αυτοί οι μισθοφόροι προσπάθησαν να σπείρουν τον φόβο στο κοινό και να αμαυρώσουν την εικόνα του ιερού συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν μέσω των υπολογισμένων δραστηριοτήτων τους στο διαδίκτυο», αναφέρουν τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και ISNA, επικαλούμενα ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Προσθέτουν ότι οι συλλήψεις έγιναν στη δυτική επαρχία Λορεστάν.

Το Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επιβάλλει προσωρινούς περιορισμούς στο διαδίκτυο για όσο διαρκεί η σύγκρουση. Πολυάριθμοι ιστότοποι και εφαρμογές έκτοτε έχουν καταστεί τουλάχιστον εν μέρει μη προσβάσιμοι.

Το Ιράν έχει συλλάβει δεκάδες άτομα ως ύποπτα για κατασκοπεία καθώς στη χώρα επικρατεί παράνοια για την διείσδυση της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών.

Πηγή: skai.gr

