Το προβάδισμα με 31% και ανατροπή των δημοσκοπήσεων, δίνει στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) η πρόβλεψη αποτελέσματος του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD για τις εκλογές στο Βρανδεμβούργο. Δεύτερη δύναμη αναδεικνύεται μόλις μία μονάδα πίσω η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), ενώ ακολουθούν με 12% το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) και η νεοσύστατη Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW).

Οι Πράσινοι βρίσκονται ακριβώς στο όριο εισόδου με 5%, ενώ η Αριστερά περιορίζεται στο 3%.

Ο εκλογικός νόμος στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου προβλέπει ότι αν ένα κόμμα κερδίσει έστω και μία απευθείας εκλογή υποψηφίου του, εξασφαλίζει την είσοδό του στο κοινοβούλιο, ανεξαρτήτως συνολικού αποτελέσματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.