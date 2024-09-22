Το προβάδισμα με 31% και ανατροπή των δημοσκοπήσεων, δίνει στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) η πρόβλεψη αποτελέσματος του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD για τις εκλογές στο Βρανδεμβούργο. Δεύτερη δύναμη αναδεικνύεται μόλις μία μονάδα πίσω η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), ενώ ακολουθούν με 12% το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) και η νεοσύστατη Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW).
Οι Πράσινοι βρίσκονται ακριβώς στο όριο εισόδου με 5%, ενώ η Αριστερά περιορίζεται στο 3%.
Ο εκλογικός νόμος στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου προβλέπει ότι αν ένα κόμμα κερδίσει έστω και μία απευθείας εκλογή υποψηφίου του, εξασφαλίζει την είσοδό του στο κοινοβούλιο, ανεξαρτήτως συνολικού αποτελέσματος.
