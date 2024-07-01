Ο υπουργός διασποράς του Ισραήλ, Αμικάι Τσίκλ, δήλωσε στο ραδιόφωνο Kan τη Δευτέρα ότι θα είναι «εξαιρετικό για το Ισραήλ» αν η Μαρίν Λεπέν γίνει η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας, δεδομένης της «σταθερής στάσης» της κατά της Χαμάς, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του αντισημιτισμού.

Ειδικότερα, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Ισραηλινός υπουργός δικαιολόγησε την υποστήριξή του στην ακροδεξιά ηγέτη επικαλούμενος τις «σταθερές θέσεις» της κατά της Χαμάς, κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – που επιδιώκει να δικάσει τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ.

Ο Αμικάι Τσίκλι σημειώνει ότι η Μαρίν λεπέν ήταν «η κορυφαία πολιτικός που συμμετείχε με την εβραϊκή κοινότητα στην πορεία κατά του αντισημιτισμού στις 12 Νοεμβρίου 2023 στο Παρίσι και που ο μακρόν επέλεξε να μην συμμετάσχει», αναφέρει η Haaretz .

Η εφημερίδα σημειώνει ότι αυτή η ανεπιφύλακτη υποστήριξη αντανακλά μια αξιοσημείωτη εξέλιξη: «Επί χρόνια, οι Ισραηλινοί υπουργοί και αξιωματούχοι στο εξωτερικό είχαν εντολή να αποφεύγουν οποιεσδήποτε συναντήσεις με μέλη της Εθνικής Συσπείρωσης», είπε, ιδιαίτερα λόγω «της ακροδεξιάς φύσης, τον αντισημιτισμό και την άρνηση του Σόα».

Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ισραηλινός υπουργός είχε επαινέσει δημόσια την ομιλία του Ζορντάν Μπαρντελά, στην οποία χαρακτήρισε «ξεπερασμένη» μια λύση δύο κρατών.

Απαντώντας σε ερώτηση της Haaretz, ο εκπρόσωπος του Τσίκλι είπε ότι «ο υπουργός βρίσκεται σε εξαιρετική επαφή με την Εθνική Συσπείρωση και είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική να ξεκινήσουμε έναν παραγωγικό διάλογο μαζί τους».

Πηγή: skai.gr

