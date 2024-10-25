Τουρκία: «7 μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης συνελήφθησαν στην Αδριανούπολη πριν προλάβουν να διαφύγουν στην Ελλάδα»

Επτά μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων που προσπάθησαν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα συνελήφθησαν από ομάδες της στρατοχωροφυλακής στην Αδριανούπολη αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τη δήλωση του κυβερνήτη της Αδριανούπολης που επικαλούνται τα τουρκικά ΜΜΕ, "οι δραστηριότητες ασφάλειας και δημόσιας τάξης συνεχίζονται στη συνοριακή γραμμή από τις ομάδες της Επαρχιακής Διοίκησης Χωροφυλακής".

"Συνελήφθησαν επτά τρομοκράτες, εκ των οποίων ο 1 ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK, και οι 6 μέλη της FETO. Προσπαθούσαν να προσπαθούν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα".

Κατά των αναφερόμενων ως τρομοκρατών κινήθηκαν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Πηγή: skai.gr

