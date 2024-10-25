Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουρκία: «Συνελήφθησαν στην Αδριανούπολη 7 τρομοκράτες του PKK και της FETO, πριν προλάβουν να διαφύγουν στην Ελλάδα»

"Συνελήφθησαν επτά τρομοκράτες, εκ των οποίων ο 1 ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK και οι 6 μέλη της FETO

Τουρκία: «7 μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης συνελήφθησαν στην Αδριανούπολη πριν προλάβουν να διαφύγουν στην Ελλάδα»

Επτά μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων που προσπάθησαν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα συνελήφθησαν από ομάδες της στρατοχωροφυλακής στην Αδριανούπολη αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τη δήλωση του κυβερνήτη της Αδριανούπολης που επικαλούνται τα τουρκικά ΜΜΕ, "οι δραστηριότητες ασφάλειας και δημόσιας τάξης συνεχίζονται στη συνοριακή γραμμή από τις ομάδες της Επαρχιακής Διοίκησης Χωροφυλακής".

"Συνελήφθησαν επτά τρομοκράτες, εκ των οποίων ο 1 ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK, και οι 6 μέλη της FETO. Προσπαθούσαν να προσπαθούν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα". 

Κατά των αναφερόμενων ως τρομοκρατών κινήθηκαν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Αδριανούπολη PKK FETO
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark