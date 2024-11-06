Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της κυβέρνησης του Ιράκ τόνισε σήμερα ότι αναφορές πως το Ιράν σχεδιάζει να εξαπολύσει επίθεση από το ιρακινό έδαφος εναντίον του Ισραήλ, αποτελούν πρόσχημα για να δικαιολογηθούν τυχόν επιθέσεις εναντίον του Ιράκ.

Το σχόλιο αυτό από τον εκπρόσωπο των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων Γιαχία Ρασούλ έγινε ως απάντηση σε δημοσίευμα του Axios στις 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το οποίο οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν σχεδιάζει να εξαπολύσει επίθεση από το ιρακινό έδαφος εναντίον του Ισραήλ.

Επικαλούμενο δύο ισραηλινούς αξιωματούχους που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, το Axios ανέφερε ότι ένας μεγάλος αριθμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων εικάζεται πως θα εκτοξευθούν από το Ιράκ εναντίον του Ισραήλ.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος υπογραμμίζει πως η πιθανολογούμενη εκτέλεση ενός τέτοιου σχεδίου από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές του Ιράκ θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια της Τεχεράνης να αποφύγει άλλη μια επίθεση του Ισραήλ εναντίον στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεων στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

