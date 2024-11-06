Λίβανος: Τουλάχιστον 30 νεκροί από ισραηλινές επιδρομές

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στην επαρχία Μπααλμπέκ-Χερμέλ στον Λίβανο στην κοιλάδα Μπεκάα, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη, και το σούρουπο άλλοι βομβαρδισμοί έπληξαν τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού.

Περίπου 20 ισραηλινά χτυπήματα στην επαρχία Μπααλμπέκ-Χερμέλ σκότωσαν 30 ανθρώπους και τραυμάτισαν 35, δήλωσε ο κυβερνήτης Μπαχρίρ Χοντρ με ανάρτηση στο X. Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε αμέσως.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν επίσης προπύργια της Χεζμπολάχ στις νότιες συνοικίες της λιβανέζικης πρωτεύουσας. Τουλάχιστον τέσσερις επιδρομές στόχευσαν την περιοχή σήμερα, αφού ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από διάφορες τοποθεσίες.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα ή λεπτομέρειες από τους βομβαρδισμούς αυτούς στην Βηρυτό.

Οι επιθέσεις στην πρωτεύουσα έγιναν κατά την προβολή ομιλίας του ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ, στην οποία δήλωσε ότι μόνο οι εξελίξεις στο πεδίο της μάχης, όχι οι πολιτικές κινήσεις, θα δώσουν τέλος στις εχθροπραξίες μεταξύ του λιβανέζικου κινήματος και του ισραηλινού στρατού και ότι θα υπάρξει δρόμος για έμμεσες διαπραγματεύσεις μέσω του λιβανέζικου κράτους μόνο αν το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο.

Από την έναρξη του ανοιχτού πολέμου μεταξύ Χεζμπολάχ - Ισραήλ στις 23 Σεπτεμβρίου με την εισβολή ισραηλινών στρατευμάτων στην γειτονική χώρα, πάνω από 2.600 άνθρωποι - στην πλειονότητά τους άμαχοι - έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπουργός Υγείας Φιράς Αμπιάντ.

«Περισσότεροι από 2.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις 23 Σεπτεμβρίου», την ημερομηνία έναρξης της εκστρατείας μαζικών βομβαρδισμών στον Λίβανο, τα θύματα είναι «κυρίως άμαχοι», είπε ο υπουργός.

Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των θανάτων στον Λίβανο σε 3.000 από την έναρξη της σύγκρουσης τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τον Αμπιάντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

