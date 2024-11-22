Η βρετανική στρατιωτική κατασκοπεία σε σημερινή της αναφορά για τον πόλεμο στην Ουκρανία αναφέρεται στις Αεροδιαστημικές Δυνάμεις της Ρωσίας (χθες και προχθές οι αναφορές της είχαν ως θέμα τον ρωσικό πολεμικό στόλο και τις χερσαίες δυνάμεις και τις αλλαγές που υπέστησαν στις 1.000 και πλέον μέρες πολέμου).

Σ’ αυτές τις 1.000 μέρες οι Αεροδιαστημικές Δυνάμεις, παρά την αριθμητική και τεχνολογική υπεροχή τους έναντι της Πολεμικής Αεροπορίας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν την κυριαρχία στον αέρα, επισημαίνει η βρετανική στρατιωτική κατασκοπεία. Η Ρωσία προσέφυγε στο να χρησιμοποιεί τη δική της τακτική αεροπορία με αεροσκάφη Su-34, σαν «αεροπορικό πυροβολικό».

Κύριος παράγοντας που άλλαξε τη φύση της σύγκρουσης στον αέρα υπήρξαν τα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη(drones). Η χρήση τους δίνει στη Ρωσία το χρονικό περιθώριο ώστε να αποκαθιστά τις δυνατότητες της αεροπορίας της μεγάλων αποστάσεων και να ανανεώνει τα αποθέματα σε πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους.

Για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας η κατάσταση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και τεταμένη. Η Ρωσία συνδυάζοντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη και την αεροπορία μεγάλων αποστάσεων πραγματοποιεί συνεχείς επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές κρίσιμης σημασίας και σε αεροπορικές βάσεις. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα η βρετανική κατασκοπεία αναμένει ότι θα συνεχιστεί αυτή η τακτική, καθώς η «η Ρωσία προσπαθεί να κάμψει την βούληση του ουκρανικού λαού».

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί επίσης με επιτυχία τα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στα μέσα και τέλη Σεπτεμβρίου έπληξε τέσσερις στρατηγικής σημασίας αποθήκες πυρομαχικών σε αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων από το ουκρανικό έδαφος, γεγονός που προκάλεσε «τη μεγαλύτερη απώλεια πυρομαχικών ρωσικής και βορειοκορεατικής παραγωγής» κατά τη διάρκεια του πολέμου, γράφει η βρετανική στρατιωτική κατασκοπεία, χωρίς τις συνήθεις επιφυλάξεις της. Αυτό υποδηλώνει επίσης ότι το ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας δεν μπόρεσε να προστατεύσει τις στρατηγικής σημασίας στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

