Η ανακοίνωση της ποινής του Ντόναλντ Τραμπ για την απόκρυψη των χρημάτων που καταβλήθηκαν στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις εκλογές του 2016, αναβάλλεται επ’ αόριστον.

Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν, που επρόκειτο να αποφανθεί επί της ποινής στις 26 Νοεμβρίου, έδωσε στους συνηγόρους του εκλεγμένου προέδρου τη δυνατότητα να προσφύγουν, μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου, για να ζητήσουν την ακύρωση της διαδικασίας, όπως επιδίωκαν. Κατά συνέπεια, η ανακοίνωση της ποινής αναβάλλεται.

Ο Τραμπ κρίθηκε ένοχος στις 30 Μαΐου για πλαστογραφία λογιστικών εγγράφων, με στόχο να αποκρύψει την πληρωμή της Ντάνιελς. Η εισαγγελία του Μανχάταν άνοιξε τον δρόμο για την ακύρωση της υπόθεσης την Τρίτη, όταν ο εισαγγελέας Άλβιν Μπραγκ ανέφερε ότι το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί, μολονότι ο ίδιος αντιτίθεται στην αναβολή. Αναγνώρισε όμως ότι θα πρέπει να μελετηθεί η πιθανότητα να παγώσουν όλες οι διώξεις «μέχρι το τέλος της θητείας» του 47ου προέδρου των ΗΠΑ.

Από τις τέσσερις ποινικές υποθέσεις σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, μόνο εκείνη της Στόρμι Ντάνιελς έχει εκδικαστεί. Ο εκλεγμένος πρόεδρος κρίθηκε ένοχος για την απόπειρα απόκρυψης από τους ψηφοφόρους ότι κατέβαλε 130.000 δολάρια στην πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών με στόχο να αποφύγει ένα σκάνδαλο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο Μέρτσαν έδωσε διορία μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου στους συνηγόρους του Τραμπ να υποβάλουν γραπτώς την προσφυγή τους, ενώ η εισαγγελία θα πρέπει να απαντήσει μέχρι τις 9 του μηνός.

Πηγή: skai.gr

