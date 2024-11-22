Βρετανία: Η βασίλισσα Καμίλα δεν θα παραστεί σε μια ετήσια εκδήλωση λόγω ασθένειας

Η βασίλισσα Καμίλα της Βρετανίας απέσυρε τη συμμετοχή της από μία από τις σημαντικότερες ετήσιες εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας απόψε το βράδυ, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις μιας λοίμωξης του αναπνευστικού που υπέστη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, είπε σήμερα ένας εκπρόσωπος Τύπου του Μπάκιγχαμ.

Η Καμίλα, ηλικίας 77 ετών, επρόκειτο να παραστεί στο Royal Variety Performance που θα διεξαχθεί στο Royal Albert Hall στο κέντρο του Λονδίνου μαζί με τον σύζυγό της, τον βασιλιά Κάρολο, όμως τώρα εκείνος θα πάει μόνος στο φιλανθρωπικό σόου.

«Η βασίλισσα συνεχίζει να νιώθει κάποια επίμονα, μετα-ιογενή συμπτώματα, με αποτέλεσμα οι γιατροί να συστήσουν, έπειτα από μία γεμάτη από υποχρεώσεις εβδομάδα, η Αυτής Μεγαλειότης να δώσει προτεραιότητα στο να ξεκουραστεί επαρκώς», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου.

Μια λοίμωξη του αναπνευστικού την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου υποχρέωσε την Καμίλα να ακυρώσει σειρά υποχρεώσεων για αρκετές ημέρες, ωστόσο έκτοτε είχε επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντά της.

Μια πηγή από τη βασιλική οικογένεια είπε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, όμως, δεδομένης της διάρκειας του σόου, εκείνη αποφάσισε να υπακούσει στις ιατρικές συστάσεις να μην παρακουράσει τον οργανισμό της.

Η βασίλισσα «φυσικά απογοητεύτηκε που θα χάσει τις αποψινές εκδηλώσεις και στέλνει την ειλικρινή της συγγνώμη σε όλους όσοι εμπλέκονται, όμως πιστεύει ακράδαντα πως "το σόου πρέπει να συνεχιστεί" (the show must go on)», συμπλήρωσε η πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.