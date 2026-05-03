Αγνοούνται δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που συμμετείχαν στην άσκηση «African Lion» - Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που συμμετείχαν στην άσκηση «African Lion» αγνοούνται κοντά στην περιοχή εκπαίδευσης Cap Draa στο Μαρόκο, σύμφωνα με την Αμερικανική Διοίκηση Αφρικής (US Africa Command).

Οι ΗΠΑ και το Μαρόκο έχουν κινητοποιήσει δυνάμεις, ξεκινώντας συντονισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα.

Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο στρατιωτικών βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ανακοίνωσε η US Africa Command σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

