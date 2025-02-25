Ο Ίλον Μασκ έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους στις ΗΠΑ να καταγράψουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες της προηγούμενης εβδομάδας, απειλώντας εκ νέου όσους δεν το πράξουν με απόλυση.

Στο μεταξύ οι περισσότεροι από δύο εκατομμύρια ομοσπονδιακοί υπάλληλοι είναι σε σύγχυση καθώς χθες Δευτέρα έλαβαν την αντίθετη εντολή από τους επικεφαλής των υπηρεσιών τους, όπως το Πεντάγωνο και το FBI. Παράλληλα και η υπηρεσία αρμόδια για τη διαχείριση του ομοσπονδιακού προσωπικού (OPM) τους ενημέρωσε ότι μπορούν να αγνοήσουν το μέιλ που τους έστειλε η ίδια στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX να φανεί «πιο επιθετικός» στην αποστολή του να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες, με αποτέλεσμα ο Μασκ να ανακοινώσει το Σάββατο ότι θα ζητήσει από τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να αναφέρουν τι έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα, όπως έγραψε στο Χ. Στην ίδια ανάρτηση ο Μασκ είχε προσθέσει ότι «η απουσία απάντησης θα θεωρηθεί παραίτηση».

Αφού πέρασε η διορία που είχε δώσει στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο τόνισε στο Χ: «Με τη διακριτική ευχέρεια του προέδρου οι υπάλληλοι έχουν μία ακόμη ευκαιρία».

Εξάλλου επανέλαβε ότι η απουσία απάντησης «για δεύτερη φορά θα οδηγήσει σε απόλυση».

Ωστόσο αυτή τη φορά ο Μασκ δεν έδωσε συγκεκριμένη διορία στους υπαλλήλους να απαντήσουν στο μέιλ με τίτλο: «τι κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα;».

Σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους η OPM τους ζητούσε να απαντήσουν ως τη Δευτέρα το βράδυ και να περιγράψουν πέντε εργασίες που ολοκλήρωσαν στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Ωστόσο στο μέιλ η υπηρεσία τόνιζε ότι οι υπάλληλοι δεν θα πρέπει να αποκαλύψουν απόρρητες πληροφορίες.

Εξάλλου τη Δευτέρα η OPM έδωσε διευκρινίσεις στις υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, στις οποίες εξηγούσε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα απολυθούν αν δεν απαντήσουν στο μέιλ και ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν.

Επιτείνοντας η σύγχυση ο Τραμπ υποστήριξε τον Μασκ. «Πιστεύω ότι ήταν καταπληκτικό», δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Η αποστολή (του μέιλ) ήταν ιδιοφυής. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε αν οι άνθρωποι εργάζονται (…) Αν οι άνθρωποι δεν απαντήσουν, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχει αυτός ο άνθρωπος ή να μην εργάζεται», πρόσθεσε.

Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι «αν δεν απαντήσετε, τότε είστε κάπως μισοαπολυμένοι ή είστε απολυμένοι διότι πολλοί άνθρωποι δεν απαντούν επειδή απλώς δεν υπάρχουν».

Όμως πολλές υπηρεσίες – ανάμεσά τους και κάποιες επικεφαλής των οποίων είναι πιστοί στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο—συνέστησαν στους υπαλλήλους τους να μην απαντήσουν, τουλάχιστον όχι αμέσως. Μεταξύ αυτών ήταν το υπουργείο Άμυνας, το FBI, το υπουργείο Εξωτερικών και η υπηρεσία Εθνικών Πληροφοριών, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Αντιθέτως το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τους εργαζόμενούς του να απαντήσουν στο μέιλ. Στόχος: «να διασφαλίσουμε ότι το ομοσπονδιακό προσωπικό θα λογοδοτεί, όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα», με βάση το υπόμνημα που περιήλθε στην κατοχή του AFP.

Από την πλευρά του το υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Πόρων (HHS) συνέστησε στους εργαζόμενούς του που θέλουν να απαντήσουν στον Μασκ να δώσουν γενικόλογες απαντήσεις και να αποφύγουν να αναφερθούν ονομαστικά σε φάρμακα ή συμβόλαια πάνω στα οποία εργάζονται, σύμφωνα με το μέιλ που είδε το Reuters.

«Υποθέστε ότι όσα γράφετε θα τα διαβάσουν κακόβουλοι, ξένοι παράγοντες και προσαρμόστε ανάλογα την απάντησή σας», τόνιζε το μέιλ.

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη επίθεση του Μασκ εναντίον της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας, την οποία ο Τραμπ θεωρεί ιδιαίτερα κοστοβόρα.

Μέσα σε πέντε εβδομάδες η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου έχει εφαρμόσει σειρά μέτρων, υπό την υποκίνηση του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου, με στόχο την απόλυση χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων, τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών και την αναστολή των δραστηριοτήτων ρυθμιστικών αρχών.

Χιλιάδες εργαζόμενοι, που βρίσκονταν σε δοκιμαστική περίοδο, απολύθηκαν. Έπειτα από προτροπή της κυβέρνησης να παραιτηθούν με αντάλλαγμα τη διατήρηση του μισθού τους ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, περίπου 75.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι αποχώρησαν από τις θέσεις τους, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το AFGE, το βασικό συνδικάτο των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, έχει δεσμευθεί να προσφύγει κατά οποιασδήποτε «παράνομης απόλυσης».

«Για μία ακόμη φορά ο Ίλον Μασκ και η κυβέρνηση Τραμπ έδειξαν την πλήρη περιφρόνησή τους προς τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και τις σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρουν στον αμερικανικό λαό», εκτίμησε σε ανακοίνωση ο πρόεδρός του Έβερετ Κέλι.

Εξάλλου αντιδράσεις έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων.

«Αν μπορούσα να πω ένα πράγμα στον Ίλον Μασκ, αυτό θα ήταν ‘σας παρακαλώ προσθέστε μια δόση συμπόνιας. Πρόκειται για πραγματικούς ανθρώπους. Πρόκειται για πραγματικές ζωές’», σχολίασε το Σαββατοκύριακο μιλώντας στο CBS ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Γιούτα Τζον Κέρτις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

