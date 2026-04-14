ΗΠΑ: Ζούσε για χρόνια δίπλα σε απαγωγέα χωρίς να το γνωρίζει

Αίσθηση προκαλεί η ιστορία γυναίκας στις ΗΠΑ που φαίνεται να έμεινε χρόνια παντρεμένη με άνδρα που είχε απαγάγει και κρατούσε ηλικιωμένο ζευγάρι σε υπόγειο χώρο του σπιτιού τους, ενώ παράλληλα είχε εμπλακεί σε σοβαρές εγκληματικές πράξεις και οικονομικές απάτες που οδήγησαν τελικά στην καταδίκη του σε 60 χρόνια κάθειρξη.

Η Donielle Showvay γνώρισε τον Chad Schipper σε μια ομάδα μελέτης της Βίβλου.

Όπως η ίδια αναφέρει σε επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Betrayal: Secrets & Lies» του ABC, η αρχή της σχέσης τους ήταν ανέμελη, με κοινές εξόδους και φιλικές συναναστροφές.

Φίλοι του ζευγαριού περιγράφουν τον Schipper ως ευφυή και ευγενικό άνθρωπο, ενώ το ζευγάρι παντρεύτηκε και απέκτησε έξι παιδιά μέσα σε 17 χρόνια γάμου. Η οικογένεια μετακόμισε στο Ιρι του Ιλινόις, καθώς η επιχείρηση οικονομικών συμβουλών του Schipper αναπτυσσόταν, με τον ίδιο να εργάζεται συχνά μέχρι αργά τις νύχτες.

Ολα έμοιαζαν ιδανικά μέχρι το 2017 όταν και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Schipper φέρεται να οργάνωσε την απαγωγή ενός ηλικιωμένου ζευγαριού από την εκκλησία, αφού προηγουμένως είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να συνεργαστεί μαζί τους σε οικονομικές επενδύσεις.

Η αστυνομία εντόπισε το ζευγάρι Van Oosten μετά από απόπειρα ανάληψης μεγάλου ποσού από τράπεζα, όπου η ηλικιωμένη απαχθείσα, κατάφερε να αφήσει σημείωμα ζητώντας βοήθεια.

Ο Schipper συνελήφθη και ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Σε έρευνες που ακολούθησαν, οι αρχές εντόπισαν υπόγειο χώρο στο σπίτι του, όπου κρατούνταν το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς και εξοπλισμό παρακολούθησης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Schipper είχε εμπλακεί σε οικονομικές απάτες και υπεξαίρεση χρημάτων.

Καταδικάστηκε σε 60 χρόνια κάθειρξη, με την πρώην σύζυγό του να δηλώνει ότι η απόφαση διαζυγίου, αν και δύσκολη για τη θρησκευτική της πίστη, ήταν απαραίτητη για την ασφάλεια της ίδιας και των παιδιών τους.

Η Showvay έκτοτε έχει ξαναχτίσει τη ζωή της και έχει παντρευτεί ξανά, ενώ τα παιδιά της δηλώνουν ότι η μητέρα τους έχει αλλάξει προς το καλύτερο και έχει βρει ξανά την ευτυχία.

Πηγή: skai.gr

