Ενώ η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι προετοιμάζει τη Βρετανία για ενδεχόμενο πόλεμο, έχει ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις να εξοικονομήσουν 3,5 δισ. λίρες μέσα στο έτος, σύμφωνα με το Sky News.

Μία πηγή ανέφερε ότι οι επικεφαλής του στρατού, του Βασιλικού Ναυτικού, της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί αναμένεται να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν τις πιέσεις στη χρηματοδότηση.

Δεύτερη πηγή ανέφερε ότι η πίεση οφείλεται στο γεγονός ότι ο υφιστάμενος προϋπολογισμός δεν επαρκεί ούτε για την υλοποίηση των ήδη εγκεκριμένων προγραμμάτων, πόσv μάλλον για τις φιλοδοξίες που περιλαμβάνονται σε μια σημαντική αμυντική αναθεώρηση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιούνιο, με στόχο την ενίσχυση και τον επανεξοπλισμό των δυνάμεων ενόψει tvn αυξανόμενων απειλών.

Τρίτη πηγή σημείωσε ότι το Υπουργείο Άμυνας, όπως και όλα τα κυβερνητικά τμήματα, οφείλει να λειτουργεί εντός των δημοσιονομικών ορίων που έχει θέσει το υπουργείο Οικονομικών.

Αξιωματούχοι της άμυνας ήλπιζαν ότι θα εξασφαλιζόταν ταχύτερα πρόσθετη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο ενός μεγάλου δεκαετούς σχεδίου επενδύσεων σε νέο εξοπλισμό και επιχειρησιακές δυνατότητες.

Ωστόσο, η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει εγκρίνει ακόμα το Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων (Defence Investment Plan – DIP), παρότι θα έπρεπε να έχει δημοσιευθεί ήδη από το περασμένο φθινόπωρο.

Αυτό σημαίνει ότι η δημοσιονομική πίεση δεν υποχωρεί, οδηγώντας σε νέες απαιτήσεις προς τους στρατιωτικούς και τους δημόσιους λειτουργούς να εντοπίσουν πρόσθετους τρόπους περικοπής δαπανών.

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες ότι οι στρατιωτικοί ηγέτες έχουν κληθεί να εξοικονομήσουν 3,5 δισ. λίρες εντός του έτους, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι «ο αμυντικός προϋπολογισμός αυξάνεται σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς η κυβέρνηση υλοποιεί τη μεγαλύτερη ενίσχυση των αμυντικών δαπανών από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, που φθάνει συνολικά τα 270 δισ. λίρες σε αυτή τη βουλευτική περίοδο».

«Οι απαιτήσεις για την άμυνα αυξάνονται, με την εντεινόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις αυξανόμενες επιχειρησιακές ανάγκες», πρόσθεσε.

«Ολοκληρώνουμε το Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων, το οποίο θα δημοσιευθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε να εξοπλίσουμε τις δυνάμεις μας με τα καλύτερα μέσα και τεχνολογία, να ενισχύσουμε τη βρετανική βιομηχανία και να καταστήσουμε την άμυνα μοχλό ανάπτυξης, ενισχύοντας παράλληλα τη δέσμευσή μας στο NATO».

Το αίτημα για εξοικονομήσεις δεν ταυτίζεται απαραίτητα με περικοπές στον προϋπολογισμό. Οι στρατιωτικοί ηγέτες καλούνται εδώ και χρόνια να εντοπίζουν τρόπους μείωσης κόστους ή βελτίωσης της αποδοτικότητας, σημειώνει το βρετανικό δίκτυο.

Συνήθως καταρτίζουν λίστες επιλογών, ακόμη και ιδιαίτερα επώδυνων που δύσκολα θα εγκριθούν, σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με το υπουργείο Άμυνας και το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την κάλυψη των δημοσιονομικών αναγκών εντός του έτους.

Ωστόσο, σε αμυντική αναθεώρηση του 2015, μεγάλο μέρος των επενδυτικών σχεδίων για την προμήθεια νέου στρατιωτικού εξοπλισμού βασίστηκε σε δισεκατομμύρια λιρών από απροσδιόριστες εξοικονομήσεις που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, αφήνοντας τις ένοπλες δυνάμεις πιο αποδυναμωμένες.



Πηγή: skai.gr

