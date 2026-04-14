Μερτς-Ζελένσκι: Patriot, συμπαραγωγή drones και 90 δισ.

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Με σύγκληση κοινού υπουργικού συμβουλίου, ο Μερτς και ο Ζελένσκι συμφώνησαν στην εμβάθυνση της διμερούς στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Γερμανίας και Ουκρανίας, μετά από σχεδόν 20 χρόνια.

Η έκτακτη σύσκεψη των υπουργικών συμβουλίων πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα στο Βερολίνο, υπογραμμίζοντας τη σημασία και το ευαίσθητο του ζητήματος εν μέσω διεθνών προκλήσεων.

Η εστίαση του Βερολίνου παραμένει στρατιωτική στο Κίεβο, παρά την ταυτόχρονη εμφάνιση δύο πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και τη νέα ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη λόγω των διεθνών ροών πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ.

Η τελευταία φορά που τα υπουργικά συμβούλια της γερμανικής και της ουκρανικής κυβέρνησης είχαν συνέλθει από κοινού ήταν το 2004. Εν καιρώ ειρήνης, σε μια άλλη Ευρώπη και κόσμο. Στη γερμανική καγκελαρία η έκτακτη σύσκεψη των υπουργικών συμβουλίων των δύο χωρών, είκοσι χρόνια μετά, συντονίστηκε υπό άκρα μυστικότητα, με πληροφορίες να επιβεβαιώνονται στη γερμανική πρωτεύουσα με το σταγονόμετρο μέχρι την τελευταία στιγμή.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε βρεθεί ξανά στο Βερολίνο και την καγκελαρία τον περασμένο Δεκέμβριο. Και πάλι το πλαίσιο ήταν διαφορετικό. Στο επίκεντρο τότε βρέθηκαν οι πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ουκρανικό και το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας από τη Δύση. Σήμερα η εικόνα είναι επίσης διαφορετική ή μάλλον στάσιμη: με δύο ταυτόχρονους πολέμους, στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, και μια νέα βαθιά ενεργειακή κρίση να επικρέμεται πάνω από την Ευρώπη εξαιτίας της εύφλεκτης κατάστασης για τις διεθνείς ροές πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ,οι προτεραιότητες των ΗΠΑ και άλλων «μεγάλων δυνάμεων» έχουν προς το παρόν μετατοπιστεί εκεί.



Ο Γερμανός καγκελάριος επανέλαβε πάντως από την καγκελαρία ότι το ενδιαφέρον της Γερμανίας για τον παράνομο ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία δεν έχει απολεστεί. Η Ευρώπη θα πρέπει «να εμπλακεί άμεσα» σε μια ειρηνευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την Ουκρανία, ανέφερε ο Φρίντριχ Μερτς.



«Καμία ειρήνη σε βάρος των Ευρωπαίων» επανέλαβε εμφατικά, τονίζοντας ότι η Γερμανία έχει λόγο, διότι είναι η σημαντικότερη χώρα που υποστηρίζει την Ουκρανία. Το Βερολίνο έχει επίσης εκφράσει ενδιαφέρον για τη μεταπολεμική κατάσταση στην Ουκρανία και μια μελλοντική οικονομική ανοικοδόμηση της χώρας.

Συμπαραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Ο Γερμανός καγκελάριος και ο Ουκρανός πρόεδρος μαζί με τους αρμόδιους υπουργούν υπέγραψαν από το Βερολίνο σειρά σημαντικών συμφωνιών αμυντικού, οικονομικού και ενεργειακού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή drones καθώς και στην εξέλιξη τεχνονολογιών για το λεγόμενο «ψηφιακό εμπόλεμο πεδίο», δεδομένου ότι, όπως τόνισε ο Μερτς, η στενή συνεργασία με την Ουκρανία είναι υπέρ της γερμανικής ασφάλειας.



Όπως έγινε γνωστό, ήδη μια κοινή ομάδα συμπαραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών υπό τη γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall ιδρύεται στην Ουκρανία, συνδυάζοντας τη γερμανική εμπειρία με την ουκρανική τεχνογνωσία μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια πολέμου.



Eκτός όμως από drones μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας,η Γερμανία χρηματοδοτεί επίσης «αρκετές εκατοντάδες πυραύλους Patriot» για την Ουκρανία, όπως έγινε γνωστό από το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας. Επιπλέον, έχει επιτευχθεί συμφωνία για την παράδοση πρόσθετων εκτοξευτών για συστήματα αεράμυνας Iris-T, επίσης με γερμανική χρηματοδότηση.



Κατά τη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό και υπό το πρίσμα της αλλαγής σκυτάλης στην ουγγρική ηγεσία. Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι πλέον, μετά την άρση των ουγγρικών εμποδίων, η Ουκρανία θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει μακροπρόθεσμα την άμυνά της με ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην ΕΕ για το εικοστό πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία.



Όχι σε «light» ένταξη σε ΕΕ και ΝΑΤΟ



Από την πλευρά του και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αλλαγή στην εξουσία στην Ουγγαρία. Ως προς την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του όμως, ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε με εμφανή απογοήτευση ότι το Κίεβο επιδιώκει όχι μια «light» συμμετοχή αλλά την πλήρη ένταξη τόσο στην ΕΕ όσο και στο ΝΑΤΟ.



Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων βρέθηκε και το ζήτημα της επιστροφής Ουκρανών προσφύγων, από τη Γερμανία στην πατρίδα τους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της DW o καγκελάριος φέρεται να εξέφρασε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι αφίξεις νεαρών Ουκρανών ανδρών ηλικίας 18 έως 25 ετών, την ώρα που, κατά την προσέγγιση της γερμανικής κυβέρνησης, είναι προς το συμφέρον της εμπόλεμης Ουκρανίας να κρατήσει αυτούς τους άνδρες στη χώρα και στις ένοπλες δυνάμεις της.



Ουκρανοί που λαμβάνουν στη Γερμανία καθεστώς πρόσφυγα παίρνουν, σύμφωνα με την DW, παρόμοια επιδόματα και κοινωνικές παροχές με τους αιτούντες άσυλο. Επίσης, έχουν άμεσα πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες αιτούντων άσυλο, για τις οποίες απαιτείται η παρέλευση αρκετών μηνών μέχρι να δοθεί πράσινο φως για εργασία στη Γερμανία.

Πηγή: Deutsche Welle

