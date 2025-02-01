Αμετακίνητη η Μελόνι για το μεταναστευτικό: Θα συνεχίσει να ακολουθεί ίδια οδό

Οι 43 μετανάστες οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στα δυο κλειστά κέντρα που η Ιταλία έχει δημιουργήσει στη βόρεια Αλβανία επιστρέφουν, αυτήν την ώρα, στο λιμάνι του Μπάρι.

Πρόκειται, ως γνωστόν, για συνέπεια της χθεσινής απόφασης του εφετείου της Ρώμης να μην επικυρώσει την προσωρινή τους κράτηση.

Στο μεταξύ, ο ιταλικός Τύπος αναφέρει ότι πήγες του υπουργείου Εσωτερικών της Ρώμης αναφέρθηκαν στο όλο θέμα, τονίζοντας ότι "η κυβέρνηση Μελόνι θα συνεχίσει να ακολουθεί την ίδια οδό", διότι "θεωρει πως πρέπει να συνεχιστεί η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και των αδίστακτων διακινητών ανθρώπων, οι οποίοι εργαλειοποιούν τα αιτήματα ασύλου".

Σύμφωνα με τον Τύπο, η ιταλική κυβέρνηση θεωρεί ότι "το συγκεκριμένο ιταλο- αλβανικό πρωτόκολλο αποτελεί μοντέλο που πρέπει να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τη δημιουργία πραγματικών περιφερειακών κέντρων, θέμα στο οποίο υπήρξε σύγκλιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

