Βερολίνο: Ο νέος πρέσβης της Ελλάδας επέδωσε διαπιστευτήριά στον Σταϊνμάιερ

Τα διαπιστευτήριά του στον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ επέδωσε χθες ο νέος πρέσβης της Ελλάδας στο Βερολίνο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου.

Τόσο ο Γερμανός πρόεδρος όσο και ο Έλληνας διπλωμάτης τόνισαν τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, ενώ ανέδειξαν και την ανάγκη διατήρησης της συνοχής της Ευρώπης ενώπιον των παγκόσμιων προκλήσεων.

«Βασικό μου μέλημα θα είναι η προώθηση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα - ενεργειακό, οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό, παιδείας, ομογένειας, τουρισμού», δήλωσε ο κ. Παπαϊωάννου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, επισημαίνοντας ότι οι διμερείς σχέσεις με την Γερμανία αγγίζουν όλους τους τομείς. «Στον βαθμό που μου αναλογεί, θα προσπαθήσω να ενισχύσω τους δεσμούς των δύο χωρών, με έμφαση στις νέες γενιές, στις συνεργασίες σε επίπεδο σχολείων και πανεπιστημίων», πρόσθεσε ο Έλληνας πρέσβης.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα δυναμική, για τις γενιές που θα ακολουθήσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ - ΜΠΕ σχετικά με το εάν αναμένει τριβές σε θέματα όπως το μεταναστευτικό, ο πρέσβης της Ελλάδας στο Βερολίνο ανέφερε ότι Ελλάδα και Γερμανία συμφωνούν στις περισσότερες παραμέτρους του μεταναστευτικού - προσφυγικού προβλήματος, στην ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των εξωτερικών συνόρων, στην αντιμετώπιση των κυκλωμάτων των διακινητών, αλλά και στην δίκαιη διαλογή των οικονομικών μεταναστών από εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη προστασίας. Το θέμα, σχολίασε ο κ. Παπαϊωάννου, έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο σημείο της προεκλογικής αντιπαράθεσης στην Γερμανία, τόνισε ωστόσο ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από καμία χώρα σε εθνικό επίπεδο, δεν αποτελεί διμερές ζήτημα, αλλά ευρωπαϊκό και έτσι θα πρέπει να γίνει η διαχείρισή του. Την σημασία ακριβώς της ευρωπαϊκής συνοχής, ειδικά στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον, ανέδειξε ο έλληνας διπλωμάτης και στην σημείωσή του στο Βιβλίο Επισκεπτών του προεδρικού ανακτόρου Bellevue, «Εργαζόμαστε από κοινού για το ευρωπαϊκό μας μέλλον». «Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, από μόνες τους, είναι πολύ μικρές στο παγκόσμιο στερέωμα, για αυτό και πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι», υπογράμμισε.

Ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ από την πλευρά του σημείωσε ότι η δύσκολη περίοδος έχει περάσει και οι διμερείς σχέσεις μπορούν πλέον μόνο να αναπτυχθούν, ενώ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την εξέλιξη του διμερούς διαλόγου, ο οποίος είχε εγκαινιαστεί όταν ο ίδιος ήταν υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση της 'Αγγελα Μέρκελ. Ο γερμανός πρόεδρος ήταν επίσης ενήμερος για την διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα και δήλωσε ότι προσβλέπει σε προσεχή επίσκεψη του νέου Προέδρου στην Γερμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.