Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς σε τσιπ υπολογιστών, φαρμακευτικά προϊόντα, χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό, πετρέλαιο και εισαγωγές φυσικού αερίου από τα μέσα Φεβρουαρίου, δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ την Παρασκευή, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στους επικείμενους εμπορικούς πολέμους που έχει προαναγγείλει για τη δεύτερη θητεία του .

«Αυτό θα συμβεί αρκετά σύντομα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, προσθέτοντας ότι θέλει επίσης να αυξήσει τους δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία «μας έχει μεταχειριστεί τόσο φρικτά», υποστήριξε χωρίς να διευκρινίζει το πότε ή το πόσο.



Η ανακοίνωση για αυτούς τους δασμούς βάσει του κλάδου και της ΕΕ ήταν χωριστή από τους δασμούς 25% στον Καναδά και το Μεξικό και τους δασμούς 10% στην Κίνα, οι οποίοι είχε πει ότι θα εφαρμοστούν το Σάββατο.

Οι δασμοί που ανακοίνωσε ο Τραμπ θα επιβληθούν πέρα από τους υφιστάμενους δασμούς σε αυτά τα προϊόντα, είπε.

«Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει κάποια προσωρινή, βραχυπρόθεσμη αναστάτωση και οι άνθρωποι θα το καταλάβουν αυτό», είπε ο Τραμπ. «Οι δασμοί θα μας κάνουν πολύ πλούσιους και πολύ δυνατούς».

Ο Τραμπ είχε πει ότι οι δασμοί στο Μεξικό και τον Καναδά θα τεθούν σε ισχύ εάν οι χώρες δεν λάβουν μέτρα για να σταματήσουν τη μετανάστευση και τη διακίνηση ναρκωτικών στα σύνορα των ΗΠΑ. Είχε δεσμευτεί για την επιβολή δασμών στην Κίνα για τον ρόλο της στην κρίση της φαιντανύλης .

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι οι δασμοί στο Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα θα επιβληθούν, αλλά αρνήθηκε να αναφέρει εάν θα υπάρξουν εξαιρέσεις για ορισμένα προϊόντα ή τι θα μπορούσαν να κάνουν οι εμπορικοί εταίροι για να αποφύγουν τους δασμούς. Η ομάδα του Τραμπ εξέτασε επίσης μια περίοδο χάριτος μεταξύ της ανακοίνωσης των δασμών το Σάββατο και του πότε θα επιβληθούν στην πράξη. Η Λέβιτ φάνηκε να υποβαθμίζει αυτή την πιθανότητα την Παρασκευή, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ «θα εφαρμόσει τους δασμούς από το Σάββατο».

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα ο Καναδάς, το Μεξικό και η Κίνα για να αποφύγουν τους δασμούς πριν από το Σάββατο. Ωστόσο, είπε ότι εξέταζε χαμηλότερο δασμό στο καναδικό αργό πετρέλαιο, 10% αντί για 25%.

Η απόφαση για τον πρώτο γύρο των δασμών που αναμένεται το Σάββατο θα παράσχει μια πρώιμη ένδειξη για το επίπεδο οικονομικού κινδύνου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο Αμερικανός πρόεδρος στο πλαίσιο των εμπορικών πολέμων που έχει προαναγγείλει προκειμένου να ασκήσει πιέσεις σε άλλες χώρες. Για εβδομάδες, μεγάλες βιομηχανίες των ΗΠΑ, όπως ο κλάδος του πετρελαίου και της αυτοκινητοβιομηχανίας, ασκούσαν πιέσεις για εξαιρέσεις από τους δασμούς, προειδοποιώντας για τις υψηλότερες τιμές που θα διαμορφωθούν και για τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα σε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα, ενώ ο Καναδάς και το Μεξικό έχουν ετοιμάσει μια λίστα με αντίποινα για να χτυπήσουν τα αμερικανικά προϊόντα με τιμολόγια ανά είδος.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ εξέτασαν εξαιρέσεις για τις εισαγωγές πετρελαίου και αυτοκινήτων που συμμορφώνονται με τη Συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, την αναθεωρημένη συμφωνία Nafta που διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πρώτη του θητεία.

Ο Τραμπ έδωσε την Πέμπτη κάποιες ενδείξεις ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν εξαιρέσεις, λέγοντας ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο μειωμένων δασμών στο πετρέλαιο, αλλά επανέλαβε ότι οι δασμοί θα επιβληθούν το Σάββατο, παρά τις εκτενείς συνομιλίες με τον Καναδά και το Μεξικό αυτή την εβδομάδα. Η κυβέρνησή του επιμένει ότι κανένας από τους δασμούς δεν θα αυξήσει τον πληθωρισμό, υποστηρίζοντας ότι ο χαμηλότερος πληθωρισμός κατά την πρώτη θητεία του σημαίνει ότι οι νέοι δασμοί δεν θα αλλάξουν ουσιαστικά το επίπεδο τιμών.

Οι νέοι δασμοί στον Καναδά και το Μεξικό συν πρόσθετοι δασμοί στην την Κίνα, - εάν συμπεριληφθούν όλα τα είδη, θα καλύψουν εισαγωγές αξίας άνω των 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023.

Ο Καναδάς και το Μεξικό μαζί παρείχαν περίπου το 28% των εισαγωγών των ΗΠΑ τους πρώτους 11 μήνες του 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Απογραφής. Η Κίνα αντιπροσώπευε επιπλέον 13,5%.

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ ανέφερε ότι το περασμένο οικονομικό έτος κατασχέθηκαν 21.148 λίβρες φαιντανύλης στα νοτιοδυτικά σύνορα, τα περισσότερα από πολίτες των ΗΠΑ που προέρχονταν από νόμιμες εισόδους λιμένων. Στα βόρεια σύνορα, η CBP ανέφερε ότι κατέσχεσε 43 λίβρες του ναρκωτικού.

Αξιωματούχοι και από τους δύο γείτονες των ΗΠΑ ξεκίνησαν μια συντονισμένη εκστρατεία αυτή την εβδομάδα για να αποφύγουν τους δασμούς, δημιουργώντας νέες ομάδες εργασίας για τη μετανάστευση και τα ναρκωτικά, ενώ ετοίμασαν επίσης μια λίστα με αντίποινα για να πλήξουν τα προϊόντα των ΗΠΑ με δασμούς ανά είδος.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, Μεξικανοί και Καναδοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους που δεν γνωρίζουν ποιες ενέργειες θα ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις του Τραμπ, παρά τις πολλές συναντήσεις μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό επανέλαβε ότι ο Καναδάς θα προχωρήσει σε μια «δυναμική αλλά λογική» απάντηση στους δασμούς των ΗΠΑ. Προειδοποίησε ότι η καναδική οικονομία θα μπορούσε να υποφέρει . «Δεν θα το ωραιοποιήσω», είπε.

Η κεντρική τράπεζα του Καναδά προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι η εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ θα προκαλέσει αναταραχή στην καναδική οικονομία. Την Παρασκευή, ο υπουργός δημόσιας ασφάλειας του Καναδά, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα σύνορα, καθώς και οι υπουργοί μετανάστευσης και Εξωτερικών του Καναδά, βρέθηκαν όλοι στην Ουάσιγκτον για συναντήσεις της τελευταίας στιγμής με τον Τομ Χόμαν , τον τσάρο των συνόρων του Τραμπ.

Η Μεξικανή Πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπάουμ, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή της είναι έτοιμη για τους δασμούς του Τραμπ και θα απαντήσει το ίδιο.

«Έχουμε Σχέδιο Α, Σχέδιο Β, Σχέδιο Γ για ό,τι αποφασίσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ», είπε ο Σέινμπαουμ. «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η επιβολή δασμών για την οικονομία των ΗΠΑ».

Ο Υπουργός Οικονομίας του Μεξικού Μαρσέλο Έμπραντ δήλωσε ότι ο δασμός 25% στα μεξικάνικα προϊόντα θα έχει αντίκτυπο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στους καταναλωτές των ΗΠΑ, επηρεάζοντας εκατομμύρια νοικοκυριά.

«Το Μεξικό είναι ο κύριος εξαγωγέας προϊόντων όπως αυτοκίνητα, υπολογιστές, οθόνες τηλεόρασης και ψυγεία», είπε, προσθέτοντας ότι οι δασμοί θα αυξήσουν επίσης τις τιμές των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, του κρέατος και της μπύρας.

«Αυτός ο αντίκτυπος θα είναι μεγαλύτερος σε παραμεθόριες πολιτείες και πόλεις που είναι ζουν πολλοί καταναλωτές μεξικανικών προϊόντων, όπως η Καλιφόρνια, το Τέξας, η Φλόριντα και η Αριζόνα», είπε ο Έμπραντ.

Εάν ο Τραμπ όντως εξαιρέσει ορισμένες βιομηχανίες από τους δασμούς, αυτό θα ερχόταν μετά από εβδομάδες συντονισμένων λόμπι από επιχειρηματικούς και εργατικούς ομίλους.

Αυτή την εβδομάδα, το United Steelworkers, ένα ισχυρό σωματείο με πολλά μέλη που ψήφισαν υπέρ του Τραμπ σε όλη τη βιομηχανική Μεσοδυτική Δύση, κάλεσε τον Τραμπ να αποσύρει τους γενικούς δασμούς. Πίσω από τις κλειστές πόρτες, το σωματείο χαλυβουργών έχει τονίσει το πόσο σημαντικό είναι το καναδικό πετρέλαιο, επισημαίνοντας ότι περίπου 30.000 εργάτες χάλυβα απασχολούνται σε διυλιστήρια πετρελαίου που χρησιμοποιούν καναδικό αργό πετρέλαιο, το οποίο θα μπορούσε να αντικατασταθεί από εισαγωγές από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βενεζουέλας αν το καναδικό πετρέλαιο γίνει πολύ ακριβό.

Ο πρόεδρος δεν έχει πει ποιες νομικές ρήτρες θα χρησιμοποιηθούν για την επιβολή των δασμών. Οι σύμβουλοι του Τραμπ εξέτασαν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν την νόμο περί έκτακτης ανάγκης για να επιβάλουν τις κυρώσεις.

Ενώ οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό έχουν μια μόνιμη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, δεν είναι σαφές ότι η αναμενόμενη δασμολογική πολιτική θα παραβίαζε αυτό το σύμφωνο. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, όπως και τα περισσότερα εμπορικά σύμφωνα, περιλαμβάνει μια διάταξη που επιτρέπει την επιβολή δασμών για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ωστόσο, ορισμένοι βετεράνοι λένε ότι η κίνηση του Τραμπ είναι καταχρηστική.



