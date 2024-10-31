ΗΠΑ: Χάρις και Τραμπ ερίζουν για τις ψήφους των μαύρων

Αν και θεωρητικά οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές γίνονται στις 5 Νοεμβρίου, στην πολιτεία της Τζόρτζια οι κάλπες έχουν ήδη ανοίξει από τα μέσα Οκτωβρίου. Η προσέλευση έχει ξεπεράσει όλα τα ρεκόρ. Αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η συμμετοχή των μαύρων ψηφοφόρων θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Ειδικά για τους Δημοκρατικούς και την Κάμαλα Χάρις, που ασφαλώς ποντάρει σε αυτές τις ψήφους.



Ωστόσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυξάνεται η δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ για τους μαύρους άνδρες ψηφοφόρους κάτω των 50 ετών. Ούτως ή άλλως είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για το εκλογικό αποτέλεσμα καθώς αποτελούν το ένα τρίτο του συνόλου των ψηφοφόρων, η δε Τζόρτζια είναι ένα από τα περίφημα «swing states», τις πολιτείες με ευμετάβλητες πλειοψηφίες, που τελικά κρίνουν και τον νικητή των εκλογών στις ΗΠΑ.

Η κληρονομιά του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ΙΙΙ λέει ότι δεν πτοείται από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο γιο του αείμνηστου Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, του υπέρμαχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δολοφονήθηκε το 1968 στο Μέμφις του Τενεσί. Βγαίνοντας από το εκλογικό κέντρο στην Ατλάντα της Τζόρτζια μαζί με τη σύζυγό του, ο 67χρονος μιλάει με ένα τηλεοπτικό συνεργείο από το επιτελείο της Κάμαλα Χάρις. «Ο πατέρας μου έλεγε ότι ένας λαός χωρίς φωνή είναι ένας αδύναμος λαός», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Μιλώντας λίγο αργότερα στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ΙΙΙ θα ξεκαθαρίσει ότι η στήριξη προς την Κάμαλα Χάρις δεν έχει σχέση με ζητήματα φυλετικής ταυτότητας. «Θα ήταν προσβλητικό να σκεφτεί κανείς ότι οι μαύροι άνδρες ή οι μαύρες γυναίκες ψηφοφόροι υποστηρίζουν την Κάμαλα Χάρις μόνο και μόνο για το χρώμα της ή για το φύλο της», λέει. Κατά την άποψή του η Χάρις είναι εκείνη που προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για να καταπολεμηθεί η οικονομική ανισότητα. Επιπλέον δε, γνωρίζει να «ρίχνει γέφυρες» προς το περιβάλλον της, σε αντίθεση με τον αντίπαλό της.



Παρόμοιες συστάσεις θεωρούνται πολύτιμες για την υποψήφια των Δημοκρατικών. Το 2020 ο Τζο Μπάιντεν κατήγαγε μία ισχνή νίκη στην Τζόρτζια. Αυτή τη φορά το επιτελείο των Δημοκρατικών ποντάρει στα εύσημα επωνύμων, όπως ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ΙΙΙ και η οικογένειά του.

Ο Τραμπ και η οικονομική του πολιτική

Υπάρχουν όμως και οι υποστηρικτές του Τραμπ. Όπως ο 38χρονος πωλητής αναμνηστικών Μακ Παρνέλ. Συνήθως πουλάει την πραμάτεια του στα γήπεδα. Αυτή τη φορά τον συναντάμε έξω από μία προεκλογική συγκέντρωση των Ρεπουμπλικανών στην πόλη Ντουλούθ, όπου ποζάρει με αναμνηστικά του Ντόναλντ Τραμπ. Όπου πηγαίνει ο Τραμπ, ο Παρνέλ τον ακολουθεί, σε όλη τη χώρα. Συμμερίζεται όμως και ο ίδιος το σύνθημα «Make America Great Again», όπως λέει.



«Τον αγαπάω τον Τραμπ γιατί είναι δυνατός και κρατάει τον λόγο του» εξηγεί. Ιδιαίτερα ευγνώμων είναι ο Παρνέλ στον πρώην πρόεδρο για μία τροποποίηση του ποινικού κώδικα που έγινε το 2018, με αποτέλεσμα ο 38χρονος να βγει πρόωρα από τη φυλακή, όπως και άλλοι που είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης για μικροαδικήματα. Σε πολλούς η αποφυλάκιση έδωσε την ευκαιρία για μία νέα αρχή.



Ένας άλλος οπαδός του πρώην προέδρου λέει ότι θεωρεί ελκυστική την οικονομική πολιτική του Τραμπ, ειδικά σε μία συγκυρία που το κόστος ζωής αυξάνεται συνεχώς. «Ψωμί, αυγά, βενζίνη, όλες οι τιμές έχουν διπλασιαστεί» λέει. Ιδιαίτερα οι μαύροι Αμερικανοί έχουν μεγάλη απώλεια εισοδήματος. Πολλοί χάνουν την πίστη τους στην πολιτική.

«Χρειάζονται και κάποιοι συμβιβασμοί»

Για τους περισσότερους μαύρους ψηφοφόρους βέβαια, η ιστορική συνάφεια με τους Δημοκρατικούς και η προϊστορία του κινήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν το κύριο κριτήριο για τις επιλογές τους στην κάλπη, παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να τους προσελκύσει. Για τον 85χρονο Τζάσμπο και την 90χρονη Πέγκλς από το Λόρενσβιλ υπάρχουν ακόμα και προσωπικές αναφορές. Οι δυο τους μεγάλωσαν στον αμερικανικό Νότο και είχαν νιώσει τι σημαίνει να σου απαγορεύουν να χρησιμοποιείς την ίδια βρύση με τους λευκούς ή να κάθεσαι δίπλα τους στο λεωφορείο.



Μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεχάσει όλες αυτές τις εμπειρίες. Για τους Ρεπουμπλικανούς, ο Τζάσμπο λέει ότι «προσπαθούν και πάλι να μας εκμεταλλευθούν». Ο ίδιος θεωρεί μάλλον «ρατσιστή» τον Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη πλευρά, λέει ότι όποιος και να κερδίσει «δεν θα είναι πια και το τέλος του κόσμου. Χρειάζονται και κάποιοι συμβιβασμοί. Είναι ένα δούναι και λαβείν…».



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.