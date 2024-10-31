Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση της Χεζμπολάχ στη βόρεια πόλη Metula του Ισραήλ την Πέμπτη, όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης. Επιπλέον, ένα άτομο βρίσκεται κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Δείτε βίντεο με την εκκένωση των τραυματιών από την επίθεση στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χάιφα.
⚡️BREAKING:— Suppressed News. (@SuppressedNws) October 31, 2024
Soldiers injured by Hezbollah missiles in the North are transferred to Rambam Hospital in Haifa.
The head of the settlement of Metula announces that 5 settlers were killed and others were injured.
Ch12 Hebrew: 25 rockets were launched from Lebanon towards Karmiel. pic.twitter.com/dDTpn45TSf
🚨BREAKING: Five people injured, one critically and four severely, in the latest barrage of #Hezbollah rockets from Lebanon towards #Metula, northern Israel.— Jewish News Syndicate (@JNS_org) October 31, 2024
The wounded have been taken to @rambam_hospital in #Haifa. pic.twitter.com/MVjURIHlUq
🚨🚨🚨— gdh (@gundemedairhs) October 31, 2024
Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyindeki Metula bölgesine düzenlediği saldırı sonucu 5 işgalci öldürüldü. pic.twitter.com/ou0OWp96JF
