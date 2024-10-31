Λογαριασμός
Πέντε νεκροί σε επίθεση της Χεζμπολάχ στην πόλη Metula του Ισραήλ - Βίντεο με την εκκένωση τραυματιών

5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση της Χεζμπολάχ στη πόλη Metula του Ισραήλ - Ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση - Στο νοσοκομείο της Χάιφα οι τραυματίες

Επίθεση της Χεζμπολάχ στη Metula του Ισραήλ - Εκκένωση τραυματιών

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση της Χεζμπολάχ στη βόρεια πόλη Metula του Ισραήλ την Πέμπτη, όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης. Επιπλέον, ένα άτομο βρίσκεται κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Δείτε βίντεο με την εκκένωση των τραυματιών από την επίθεση στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χάιφα.

