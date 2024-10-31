Αμερικανικές εκλογές: Χιλιάδες «μάτια» του Τραμπ στο Ουισκόνσιν που θεωρείται μία από τις πολιτείες-κλειδιά

Τα μάτια του Τραμπ και της Χάρις, των επιτελείων τους αλλά και των δημοσκόπων είναι συγκεντρωμένα στο Ουισκόνσιν, την πολιτεία που από τους περισσότερους αναλυτές θεωρείται μία από τις πολιτείες-κλειδιά για τις αμερικανικές εκλογές.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τη στιγμή που οι εκλογοσυλλέκτες στην περιοχή του Μιλγουόκι άρχισαν να μετρούν τις ψήφους μέσω αλληλογραφίας, ακτιβιστές που υποστήριζαν τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η ήττα του το 2020 ήταν ψευδής άρχισαν να αμφισβητούν κάθε ψηφοφορία.



Οι παρατηρητές προέβαλαν μια λίστα από παράπονα καθώς το προσωπικό της δημοσκόπησης διάβαζε δυνατά τα ονόματα και τις διευθύνσεις των απόντων, όπως απαιτείται στην πολιτεία του Ουισκόνσιν, σύμφωνα με αξιωματούχους των τοπικών εκλογών που είπαν ότι οι ακτιβιστές προσπαθούσαν να εκφοβίσουν τους εθελοντές.

Τα ζητήματα περιελάμβαναν αντιρρήσεις ότι οι εργαζόμενοι μιλούσαν πολύ χαμηλόφωνα ή ότι οι φάκελοι δεν περιείχαν υπογεγραμμένο έντυπο από τον ψηφοφόρο είπαν οι αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι η αναστάτωση προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις.

Η σκηνή σε ένα σχολείο στην πόλη Glendale στις 2 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών των Δημοκρατικών για μια έδρα της πολιτειακής γερουσίας, διαδραματίστηκε με παρόμοιο τρόπο σε δύο άλλα εκλογικά κέντρα στην πόλη και στον κεντρικό σταθμό καταμέτρησης ψηφοδελτίων του Milwaukee, με συνολικό τουλάχιστον εννέα παρατηρητές που ενεργούν συντονισμένα, σύμφωνα με εκλογικούς αξιωματούχους στην πολιτεία του πεδίου μάχης.

«Τα ψηφοδέλτια μέσω αλληλογραφίας δεν είναι ασφαλή», είπε ο Χάρι Γουέιτ, ένας από τους τρεις παρατηρητές στο δημαρχείο του Γκλέντειλ, προσθέτοντας ότι αυτός και οι συνάδελφοί του παρατηρητές δεν προσπάθησαν να εκφοβίσουν κανέναν και κάθισαν ήσυχοι κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων.

Πολλοί τοπικοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η δράση των ακτιβιστών στους εκλογικούς χώρους, αν και περιορισμένη, ήταν απλώς μια πρόβα για μια πολύ μεγαλύτερης κλίμακας εκδήλωση στις 5 Νοεμβρίου, όταν ο Ρεπουμπλικανός Τραμπ έρχεται εναντίον της Δημοκρατικής Καμάλα Χάρις στον αγώνα για τον Λευκό Οίκο.

«Ήταν απολύτως μια ξερή πορεία για τις γενικές εκλογές», είπε στο Reuters ο Δημοκρατικός δήμαρχος της Γκλεντέιλ Μπράιαν Κένεντι, προσθέτοντας ότι η αστυνομία κλήθηκε σε δύο εκλογικά τμήματα από εκλογικούς υπαλλήλους και διέταξε δύο παρατηρητές να αποχωρήσουν, όταν αποφασίστηκε ότι οι προκλήσεις ήταν αβάσιμες. .

«Αμφισβήτησαν κάθε ψηφοδέλτιο απόντων με οποιονδήποτε λόγο μπορούσαν να βγουν από τον αέρα», είπε ο Κένεντι.

Λίγες μέρες απομένουν μέχρι την προεδρική ψηφοφορία, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι εκλογές βρίσκονται στην άκρη του μαχαιριού, με λίγα μέρη τόσο κομβικά όσο το Ουισκόνσιν.

Ο Κένεντι και τέσσερις άλλοι εκλογικοί αξιωματούχοι που πήραν συνέντευξη από το Reuters -τρεις Δημοκρατικοί και ένας Ρεπουμπλικανός- προειδοποίησαν ότι η επανάληψη της ψηφοφορίας σε ευρύτερη κλίμακα θα μπορούσε να προκαλέσει διακοπές και καθυστερήσεις στα ταχυδρομικά αποτελέσματα σε αυτή την κομβική πολιτεία που κέρδισε ο Δημοκρατικός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. ένα μουστάκι το 2020.

Ο Warren Dugan, επικεφαλής εκλογικός επιθεωρητής στο σχολείο στο Glendale τον Ιούλιο, είπε ότι έπρεπε να αναστείλει την καταμέτρηση ψήφων για 90 λεπτά, ενώ οι τοπικές αρχές συμβούλευαν πώς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των παρατηρητών σε κάθε κάλπη.

«Αν συμβεί κάτι τέτοιο την επόμενη εβδομάδα στις γενικές εκλογές, θα ήταν πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε τα πάντα».

Ο Wait είναι ο πρώην επικεφαλής της HOT (Ειλικρινής, Ανοιχτής, Διαφανής) Κυβέρνησης, μιας ομάδας βάσης που υποστηρίζει τους αβάσιμους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι τα ψηφοδέλτια με αλληλογραφία είναι γεμάτα νοθεία, κάτι που οι αξιωματούχοι της εκλογικής ασφάλειας των ΗΠΑ είπαν ότι δεν είναι αλήθεια.

Ο Wait και ο Jefferson Davis, ο οποίος ηγείται μιας άλλης οργάνωσης βάσης που αμφισβητεί το αποτέλεσμα του 2020, την Ad Hoc Επιτροπή Forensic Physical Cyber ​​Audit του Wisconsin, είπαν στο Reuters ότι συνεργάζονται με ομάδες ομοϊδεατών για την ανάπτυξη έως και 1.500 παρατηρητών συλλογικά σε ψηφοφορίες και καταμέτρηση επικεντρώνεται σε όλη την πολιτεία στις 5 Νοεμβρίου και να παρακολουθεί και να κινηματογραφεί τις κάλπες πριν από τότε.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αυτούς τους αριθμούς. Ο Γουέιτ και ο 66χρονος Ντέιβις εργάζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Η Ρεπουμπλικανική Εθνική Επιτροπή (RNC) και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Ουισκόνσιν δήλωσαν ότι έχουν εκπαιδεύσει περισσότερους από 5.000 εκλογικούς παρατηρητές στην πολιτεία, προσθέτοντας ότι στόχος τους ήταν να διασφαλίσουν την ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκλογικής διαδικασίας.

Οι ακτιβιστές θα επικεντρωθούν ιδιαίτερα σε ψηφοδέλτια μέσω ταχυδρομείου, προσέχοντας μη αμερικανούς πολίτες που εγγράφονται για να ψηφίσουν, φοιτητές που δεν έχουν περάσει αρκετό καιρό στο Ουισκόνσιν για να είναι επιλέξιμοι και άτομα που δεν έχουν ταυτότητα με φωτογραφία, σύμφωνα με τον Davis. Είπε ότι εργάζεται εντός του νόμου και οι παρατηρητές που συνδέονται με την ομάδα του δεν θα προκαλέσουν προβλήματα.

Εν τω μεταξύ, Δημοκρατικοί αξιωματούχοι είπαν στο Reuters ότι κινητοποιούν δεκάδες χιλιάδες εθελοντές σε ρόλους «προστασίας ψηφοφόρων» σε βασικές πολιτείες για να καταπολεμήσουν τις «επιθέσεις των Ρεπουμπλικανών MAGA στη δημοκρατία μας».

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πρόσβαση όλων των δικαιούχων ψηφοφόρων στην κάλπη», δήλωσε ο Άλεξ Φλόιντ, εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών.



Οι εκλογικοί αξιωματούχοι στο Ουισκόνσιν παίρνουν στα σοβαρά τα σχέδια των ακτιβιστών. Είπαν στο Reuters ότι θα έχουν επιπλέον ασφάλεια στα εκλογικά σημεία σε σύγκριση με τις εκλογές του 2020. Αυτό περιλαμβάνει την παρουσία μυστικής αστυνομίας σε ορισμένους χώρους ψηφοφορίας, πρόσθετη επιβολή του νόμου στο έδαφος και κλείσιμο δρόμων.

Τι προβλέπει η νομοθεσία στο Ουισκόνσιν

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ουισκόνσιν, σε αντίθεση με τις περισσότερες από τις επτά πολιτείες του πεδίου μάχης, οι παρατηρητές δημοσκοπήσεων δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένοι με κάποιο κόμμα ή να είναι εκπαιδευμένοι ή πιστοποιημένοι με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο Τζορτζ Κρίστενσον, Δημοκρατικός και υπάλληλος της κομητείας Μιλγουόκι, κορυφαίος εκλογικός αξιωματούχος εκεί, είπε ότι η αστυνομία θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα προβλήματα στα εκλογικά κέντρα και στις 10 πόλεις και τα εννέα χωριά της κομητείας.

«Εάν γίνει εξωφρενικό, παρεμποδιστικό, ασεβές ή ακόμα και βίαιο, η επιβολή του νόμου θα είναι διαθέσιμη και έτοιμη», είπε. Ο εισαγγελέας της κομητείας έχει επίσης μια «ομάδα εκλογικής ακεραιότητας» σε ετοιμότητα για να ανταποκριθεί στις ψευδείς προκλήσεις των ψηφοδελτίων, πρόσθεσε.

Η Αν Τζέικομπς, Δημοκρατική και πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής του Ουισκόνσιν, είπε ότι «το προσωπικό του εκλογικού κέντρου έχει πει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό για σημάδια προβλημάτων».

Πηγή: skai.gr

