Ο συνεχιζόμενος πόλεμος και οι ανησυχίες για μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ώθησαν σχεδόν όλες τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να αναστείλουν τις πτήσεις τους προς την περιοχή, ή να αποφύγουν τον επηρεασμένο εναέριο χώρο.

Ακολουθούν ορισμένες από τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν ακυρώσει δρομολόγια από και προς την περιοχή:

AEGEAN AIRLINES: Ακύρωση πτήσεων από και προς τη Βηρυτό μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου και από και προς το Τελ Αβίβ έως τις 12 Νοεμβρίου.

AIR FRANCE: Παρατείνει την αναστολή των πτήσεων Παρίσι-Τελ Αβίβ έως τις 5 Νοεμβρίου και Παρίσι-Βηρυτό έως τις 30 Νοεμβρίου.

KLM: Παρατείνει την αναστολή των πτήσεων προς το Τελ Αβίβ τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους.

Η εταιρία χαμηλού κόστους του ομίλου Transavia ακύρωσε πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, το Αμμάν και τη Βηρυτό μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

DELTA AIR LINES: Ο αερομεταφορέας των ΗΠΑ διέκοψε τις πτήσεις μεταξύ Νέας Υόρκης και Τελ Αβίβ έως τον Μάρτιο του 2025.

EASYJET: Η οικονομική αεροπορική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ μέχρι τον Μάρτιο.

EGYPTAIR: Ο αιγυπτιακός αερομεταφορέας τον Σεπτέμβριο δήλωσε ότι ανέστειλε τις πτήσεις προς τη Βηρυτό μέχρι να "σταθεροποιηθεί η κατάσταση".

EMIRATES: Η κρατική αεροπορική εταιρεία των ΗΑΕ ακύρωσε τις πτήσεις προς τη Βηρυτό έως τις 30 Νοεμβρίου και προς τη Βαγδάτη έως τις 14 Νοεμβρίου.

LUFTHANSA GROUP: Ο γερμανικός όμιλος αεροπορικών εταιρειών παρέτεινε την αναστολή των πτήσεων του προς Τελ Αβίβ έως τις 25 Νοεμβρίου, ενώ η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία Eurowings τις ανέστειλε έως τις 30 Νοεμβρίου.

Οι πτήσεις για την Τεχεράνη ακυρώνονται έως τις 31 Ιανουαρίου 2025 και προς τη Βηρυτό μέχρι τον Φεβρουάριο 28.

Η SWISS, μέρος του Ομίλου Lufthansa, ακύρωσε πτήσεις προς τη Βηρυτό μέχρι τις 18 Ιανουαρίου.

PEGASUS: Η τουρκική αεροπορική εταιρεία ακύρωσε πτήσεις προς τη Βηρυτό μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.

QATAR AIRWAYS: Η αεροπορική εταιρεία του Κατάρ ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις από και προς το Ιράν και τον Λίβανο, ενώ οι πτήσεις προς την Ιορδανία και το Ιράκ θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

RYANAIR: Η μεγαλύτερη οικονομική αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης ακύρωσε τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου - πιθανό η αναστολή να παραταθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

VIRGIN ATLANTIC: Ο αερομεταφορέας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέστειλε τις πτήσεις του στο Τελ Αβίβ μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

WIZZ AIR: Η αεροπορική εταιρεία με έδρα την Ουγγαρία ανέστειλε τις πτήσεις στο Τελ Αβίβ έως τις 14 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

