ΗΠΑ: Χαρακτηρίζουν τέσσερις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές ως τρομοκρατικές οργανώσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν την Τετάρτη τέσσερις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πρόκειται για τις Harakat al-Nujaba, Kata’ib Sayyid al-Shuhada, Harakat Ansar Allah al-Awfiya και Kata’ib al-Imam Ali. Και οι τέσσερις είχαν ήδη καταχωριστεί ως «Ειδικά Ορισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες», με την Kata’ib Sayyid al-Shuhada να προστίθεται το 2023.

«Οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη και σε βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις, χρησιμοποιώντας συνήθως προσχηματικά ονόματα ή ομάδες-βιτρίνες για να αποκρύψουν την εμπλοκή τους», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν τον κορυφαίο χορηγό κρατικής τρομοκρατίας παγκοσμίως.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.