ΗΠΑ: Χαρακτηρίζουν τέσσερις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές ως τρομοκρατικές οργανώσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν την Τετάρτη τέσσερις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Πρόκειται για τις Harakat al-Nujaba, Kata’ib Sayyid al-Shuhada, Harakat Ansar Allah al-Awfiya και Kata’ib al-Imam Ali. Και οι τέσσερις είχαν ήδη καταχωριστεί ως «Ειδικά Ορισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες», με την Kata’ib Sayyid al-Shuhada να προστίθεται το 2023.
«Οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη και σε βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις, χρησιμοποιώντας συνήθως προσχηματικά ονόματα ή ομάδες-βιτρίνες για να αποκρύψουν την εμπλοκή τους», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν τον κορυφαίο χορηγό κρατικής τρομοκρατίας παγκοσμίως.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.