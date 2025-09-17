Ουκρανία: Οι ΗΠΑ ενέκριναν τα πρώτα πακέτα όπλων που χρηματοδοτούνται από συμμάχους

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία μέσω ενός νέου μηχανισμού που χρηματοδοτείται από άλλους συμμάχους, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Χεόρχιι Τίκχιι.

Ο υφυπουργός Άμυνας για θέματα πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι, έχει εγκρίνει έως και δύο αποστολές αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού, που ονομάζεται Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ανέφεραν οι πηγές.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη το Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε τα πρώτα πακέτα αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, τα οποία θα μπορούσαν σύντομα να αποσταλούν, καθώς η Ουάσινγκτον έχει ξεκινήσει και πάλι την αποστολή όπλων στο Κίεβο στο πλαίσιο μιας νέας χρηματοδοτικής συμφωνίας με τους συμμάχους, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που γίνεται χρήση του νέου μηχανισμού που ανέπτυξαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία από τα αμερικανικά αποθέματα, με τη χρηματοδότηση να καλύπτεται από χώρες του ΝΑΤΟ.

