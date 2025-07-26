Λογαριασμός
Ιράν: Τουλάχιστον 5 νεκροί από τρομοκρατική επίθεση σε δικαστικό μέγαρο στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν

Μία μητέρα με το παιδί της ήταν μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν από τους ενόπλους, οι οποίοι πέταξαν χειροβομβίδα στο δικαστικό μέγαρο 

Ιράν

Ένοπλη επίθεση από τη σουνιτική οργάνωση Τζάις αλ-Αντλ σε δικαστικό μέγαρο στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 13 να τραυματιστούν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Τρεις δράστες επίσης έχασαν τη ζωή τους στις συγκρούσεις που ακολούθησαν με τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ο ίδιος δήλωσε ότι μία μητέρα με το παιδί της ήταν μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν από τους ενόπλους, οι οποίοι πέταξαν χειροβομβίδα στο κτίριο στην Ζαχεντάν, την πρωτεύουσα του Σιστάν-Μπαλουτσιστάν.

Σε ανακοίνωση που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Telegram, η οργάνωση Τζάις Αλ-Αντλ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση και κάλεσε «όλους τους πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή των συγκρούσεων για την ασφάλειά τους».

Στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, ζει μειονότητα σουνιτών Βελούχων που καταγγέλλουν την οικονομική τους περιθωριοποίηση και τον πολιτικό τους αποκλεισμό.

Στην επαρχία αυτή γίνονται συχνά συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας και ενόπλων οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων σουνιτών μαχητών και αυτονομιστών που υποστηρίζουν ότι μάχονται για περισσότερα δικαιώματα και αυτονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

