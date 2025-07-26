Ένοπλη επίθεση από τη σουνιτική οργάνωση Τζάις αλ-Αντλ σε δικαστικό μέγαρο στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 13 να τραυματιστούν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Τρεις δράστες επίσης έχασαν τη ζωή τους στις συγκρούσεις που ακολούθησαν με τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ο ίδιος δήλωσε ότι μία μητέρα με το παιδί της ήταν μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν από τους ενόπλους, οι οποίοι πέταξαν χειροβομβίδα στο κτίριο στην Ζαχεντάν, την πρωτεύουσα του Σιστάν-Μπαλουτσιστάν.

🚨🇮🇷 Breaking from Iran: Chaos erupts in Zahedan, a judicial compound comes under heavy mortar fire and an armed terrorist attack. Explosions, fierce gunfire, and violent clashes rock the city.



Multiple casualties reported several killed and injured. pic.twitter.com/A7K0VcbmnL — Defense Intelligence (@DI313_) July 26, 2025

Σε ανακοίνωση που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Telegram, η οργάνωση Τζάις Αλ-Αντλ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση και κάλεσε «όλους τους πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή των συγκρούσεων για την ασφάλειά τους».

Στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, ζει μειονότητα σουνιτών Βελούχων που καταγγέλλουν την οικονομική τους περιθωριοποίηση και τον πολιτικό τους αποκλεισμό.

Στην επαρχία αυτή γίνονται συχνά συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας και ενόπλων οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων σουνιτών μαχητών και αυτονομιστών που υποστηρίζουν ότι μάχονται για περισσότερα δικαιώματα και αυτονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

