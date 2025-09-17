Η Δούμα της Ρωσίας ψήφισε σήμερα ομόφωνα την αποχώρηση της χώρα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κατά των Βασανιστηρίων, όπως μεταδίδει το ΝΕΧΤΑ και άλλα ρωσικά μέσα.
The Russian State Duma has approved the denunciation of the European Convention against Torture.
The bill was introduced by Putin at the suggestion of the government.
The Convention provided for independent experts to visit prisons and prepare reports. pic.twitter.com/2EGByp69HE— Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2025
Το νομοσχέδιο εισήχθη στη ρωσική Βουλή τον Αύγουστο από τον Βλαντίμιρ Πούτιν και σήμερα επικυρώθηκε.
Η Σύμβαση επέτρεπε σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να επισκέπτονται ρωσικές φυλακές και να δημοσιεύουν εκθέσεις για τις συνθήκες κράτησης – μία εποπτεία που το Κρεμλίνο έχει πλέον «ξεφορτωθεί».
Russia Officially Legalizes Torture?— NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2025
The Russian State Duma has unanimously voted to withdraw from the European Convention Against Torture.
The bill was introduced by Vladimir Putin at the government’s request.
The convention had allowed independent experts to visit prisons… pic.twitter.com/NdNtfBMivq
Η Ρωσία υπέγραψε την «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας» το 1996, όταν έγινε μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά ουσιαστικά είχε αποσυρθεί εδώ και τρία χρόνια.
Дума денонсировала Европейскую конвенцию против пыток— РБК (@ru_rbc) September 17, 2025
https://t.co/BgFrsM3wdM
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.