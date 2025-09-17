Η Δούμα της Ρωσίας ψήφισε σήμερα ομόφωνα την αποχώρηση της χώρα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κατά των Βασανιστηρίων, όπως μεταδίδει το ΝΕΧΤΑ και άλλα ρωσικά μέσα.

Το νομοσχέδιο εισήχθη στη ρωσική Βουλή τον Αύγουστο από τον Βλαντίμιρ Πούτιν και σήμερα επικυρώθηκε.

Η Σύμβαση επέτρεπε σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να επισκέπτονται ρωσικές φυλακές και να δημοσιεύουν εκθέσεις για τις συνθήκες κράτησης – μία εποπτεία που το Κρεμλίνο έχει πλέον «ξεφορτωθεί».

Η Ρωσία υπέγραψε την «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας» το 1996, όταν έγινε μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά ουσιαστικά είχε αποσυρθεί εδώ και τρία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

