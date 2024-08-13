ΗΠΑ-Τουρκία ασκούν πιέσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Σύμφωνα με το κείμενο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Άντονι Μπλίνκεν συνομίλησε χθες με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάνγια τη σημασία της επιστροφής της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις στις 15 Αυγούστου με σκοπό την οριστικοποίηση του πλαισίου για την επίτευξη άμεσης και διαρκούς εκεχειρίας στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συνεργασία της Τουρκίας στη διασφάλιση της ελευθερίας των κρατουμένων Αμερικανών πολιτών την 1η Αυγούστου και για την υποστήριξη της Άγκυρας στην κοινή δήλωσης Ηνωμένων Πολιτειών-Αιγύπτου-Κατάρ που παροτρύνει την επανέναρξη των συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.



Από την πλευρά του, το τουρκικό υπ. Εξωτερικών ανέφερε ότι ο Χακάν Φιντάν κατά τη χθεσινή τηλεφωνική συνομιλία του με τον Αμερικανό ομόλογό του, προέτρεψε το Ισραήλ να αποφύγει «προκλητικές ενέργειες» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων, εκφράζοντας την ανησυχία του για την αύξηση της έντασης στην περιοχή. Η χθεσινή επικοινωνία Μπλίνκεν - Φιντάν έγινε κατόπιν αιτήματος των Αμερικανών δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντσού Κετσελί, ο οποίος πρόσθεσε ότι ο Φιντάν υπογράμμισε την ανάγκη να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών «ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η δολοφονία του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε και η συνεχιζόμενη σφαγή των Παλαιστινίων απέδειξαν για άλλη μια φορά την έλλειψη προθυμίας του Ισραήλ να εγκαθιδρύσει ειρήνη τη στιγμή που η Χαμάς έχει δείξει στο παρελθόν εποικοδομητική στάση απέναντι σε μια κατάπαυση του πυρός».Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχήςμεταβαίνει σήμερα στην Μόσχα όπου θα συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο: «αναμένεται ότι θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή υπό το φως της τρέχουσας επιδείνωσης της σύγκρουσης μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραήλ και της άνευ προηγουμένου ανθρωπιστικής καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας». Ο Αμπάς θα βρίσκεται στη Μόσχα έως αύριο και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Τουρκία όπου αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση και να έχει κρίσιμες συνομιλίες για το Παλαιστινιακό με τον πρόεδρο Ερντογάν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.