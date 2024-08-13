Κίεβο: Δεν επιδιώκουμε να προσαρτήσουμε ρωσικά εδάφη

Η Ουκρανία δεν επιδιώκει να «προσαρτήσει» ρωσικά εδάφη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκεόργκι Τίχι, αναφερόμενος στη μεγάλης κλίμακας επίθεση που διεξάγουν εδώ και μια εβδομάδα ουκρανικές δυνάμεις στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, τονίζοντας ότι η ουκρανική επίθεση στη ρωσική επικράτεια θα σταματήσει αν η Μόσχα αποδεχθεί μια «δίκαιη ειρήνη».

«Σε αντίθεση με τη Ρωσία, η Ουκρανία δεν χρειάζεται την ιδιοκτησία άλλων. Η Ουκρανία δεν θέλει να προσαρτήσει εδάφη της περιφέρειας Κουρσκ, αλλά θέλει να προστατεύσει τις ζωές των πολιτών της», δήλωσε ο Τίχι σε συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα τόνισε ότι η ουκρανική επίθεση στη Ρωσία είναι «νόμιμη» και θα σταματήσει αν η Μόσχα αποδεχθεί μια «δίκαιη ειρήνη» και τερματίσει την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Όσο πιο γρήγορα η Ρωσία συμφωνήσει να αποκαταστήσει μια δίκαιη ειρήνη (...), τόσο πιο γρήγορα θα σταματήσουν οι εισβολές των ουκρανικών αμυντικών δυνάμεων στο ρωσικό έδαφος», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας αυτές τις επιχειρήσεις «απολύτως νόμιμες».

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι «απέτρεψε» νέες ουκρανικές επιθέσεις στο Κουρσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις, με την υποστήριξη της αεροπορίας, του πυροβολικού και drones, «απέτρεψαν τις προσπάθειες εχθρικών κινητών ομάδων που επέβαιναν σε άρματα μάχης να διεισδύσουν βαθιά στο ρωσικό έδαφος», τόνισε το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

