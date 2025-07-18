Βραζιλία: Ο πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου υποχρεώθηκε να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιόλι

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου υποχρεώθηκε σήμερα να φοράει στο εξής ηλεκτρονικό βραχιόλι, μετά την απόφαση δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο οποίος τον κατηγορεί, όπως και τον γιο του Εντουάρντο, για την υποκίνηση σε "εχθρικές πράξεις" κατά της Βραζιλίας. Παράλληλα, η ομοσπονδιακή αστυνομία εξέδωσε εντάλματα έρευνας στην κατοικία του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου και στα κεντρικά γραφεία του Φιλελεύθερου Κόμματός του, ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου του Μπολσονάρου.

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος δικάζεται για τη φερόμενη απόπειρα πραξικοπήματος κατά του νυν προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, κατήγγειλε ενώπιον των δημοσιογράφων μια "υπέρτατη ταπείνωση" κατά την έξοδό του από τα γραφεία του υπουργείου Δικαιοσύνης της περιφέρειας της Μπραζίλια.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ουδέποτε σκέφτηκε να φύγει από τη χώρα και ότι η επιβολή προληπτικών μέτρων από ανώτατο δικαστήριο σε βάρος του, όπως το να φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι, ισοδυναμεί με την "υπέρτατη ταπείνωση".

Η απόφαση δημοσιεύτηκε από τον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος διεξάγει τη δίκη που είναι σε εξέλιξη κατά του ακροδεξιού πρώην προέδρου (2019-2022), μεσούσης της διπλωματικής κρίσης μεταξύ της Βραζιλίας και των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τη Βραζιλία για "κυνήγι μαγισσών" και απείλησε τη Βραζιλία με την επιβολή πρόσθετων δασμών 50% από τον Αύγουστο. Ο Λούλα απέρριψε τον "απαράδεκτο εκβιασμό".

Εκτός από το ηλεκτρονικό βραχιόλι που θα φορά, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου δεν θα επιτρέπεται να φύγει από την κατοικία του κατά τις ώρες 19.00 έως 06.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και συνεχόμενα τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, αναφέρει λεπτομερώς ο δικαστής Μοράες στην απόφασή του.

Δεν θα μπορεί επίσης να "έχει επαφή με πρεσβευτές και ξένες αρχές".

Ο πρώην πρόεδρος θεωρεί ότι η δίκη του είναι "πολιτική δίωξη" και κινδυνεύει με φυλάκιση άνω των 40 ετών. Η ετυμηγορία αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Εντουάρντο Μπολσονάρου, ένας από τους γιους του, ζει σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ζητεί από τις αμερικανικές αρχές να επιβάλουν κυρώσεις κατά της βραζιλιάνικης δικαιοσύνης.

