Βαλίτσες για καλοκαιρινές διακοπές ετοιμάζει η πολιτική τάξη της Ευρώπης καθώς βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Ιουλίου. Με αντηλιακό στο χέρι, κατευθύνονται προς παραλίες αφήνοντας τις Βρυξέλλες για κάποιο ωραίο νησάκι, όπως η Μύκονος, σύμφωνα με το Politico. Η μόνη εξαίρεση μπορεί να είναι η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν η οποία πίστευε με αισιοδοξία ότι η επιβίωση από μια ψήφο εμπιστοσύνης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σηματοδοτούσε την έναρξη των καλοκαιρινών της διακοπών, αλλά τα σχέδιά της για την παραλία καθυστέρησαν.

Και ενώ λοιπόν το υπόλοιπο προσωπικό έχει στρέψει το βλέμμα του στα νησιά, ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει πάει πίσω τα σχέδια της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς τα κράτη μέλη διαπληκτίζονται για τις πράσινες δαπάνες και τα αμυντικά κονδύλια. Αν και πηγές λένε ότι η πρόεδρος της Κομισιόν εθεάθη να κοιτάζει με νοσταλγία μια πτήση της Ryanair προς τη Σαντορίνη καθ' όλη τη διάρκεια των συνομιλιών, προς το παρόν παραμένει κολλημένη στις Βρυξέλλες.

Μία ακόμη πολιτικός που στα μέσα Ιουλίου αναγκάστηκε να παραμείνει στις Βρυξέλλες ήταν η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία αντί να βρίσκεται σε κάποια παραλία έπρεπε να προεδρεύσει της συζήτησης — κάνοντας πραγματική δουλειά.

Αλλά τώρα που οι φωνές έχουν κοπάσει η Μέτσολα μπορεί επιτέλους να κατευθυνθεί προς τις παραλίες της Μάλτας, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο υπομονετικοί ηγέτες της Ευρώπης ξέρουν πότε είναι η ώρα να αποσυνδεθούν.

Άλλωστε, τα μέσα Ιουλίου σηματοδοτούν το τέλος του πρώτου εξαμήνου στις Βρυξέλλες, πράγμα που σημαίνει ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο εισέρχονται στο εποχικό τους lockdown: το 80% του προσωπικού βρίσκεται σε άδεια, το 15% προσποιείται ότι εργάζεται με τηλεργασία από τις βεράντες της Λιγυρίας και το 5% εξακολουθεί να είναι παγιδευμένο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η μηχανή της ΕΕ, πάντα στραμμένη προς το μέλλον, προετοιμάζεται επίσημα για την ετήσια περίοδο στρατηγικού οριζόντιου προβληματισμού: τον Αύγουστο, τα υπόλοιπα από... Σεπτέμβριο.

Στην Πλας Λουξεμβούργου, τα περιστέρια έχουν ανακτήσει την πλήρη κυριαρχία. Τα καφέ καταγράφουν ρεκόρ πωλήσεων σε ροζέ κρασί και χαμηλές πολιτικές φιλοδοξίες. Το ίδιο αυτόματο μήνυμα από τα περισσότερα Γενικά Διευθυντήρια λέει απλώς: «Η Ένωση κάνει ηλιοθεραπεία. Δοκιμάστε ξανά τον Σεπτέμβριο».

