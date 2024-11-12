Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Βορειοκορεάτες στρατιώτες συμμετέχουν σε μάχες στην Ουκρανία

Τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας άρχισαν να συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων, δήλωσε την Τρίτη το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Περισσότεροι από 10.000 στρατιώτες της ΛΔΚ (Βορειοκορεάτες) έχουν σταλεί στην ανατολική Ρωσία και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αναπτυχθεί στη δυτική περιφέρεια Κουρσκ, όπου έχουν αρχίσει να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μάχης», είπε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Βεντάντ Πατέλ σε δημοσιογράφους.

Σημειώνεται ότι σε δημοσίευμά του οι New York Times ανέφεραν ότι 50.000 Ρώσοι και Βορειοκορεάτες στρατιώτες ετοιμάζουν μεγάλη αντεπίθεση στο Κουρσκ.

Ο ρωσικός στρατός συγκέντρωσε δύναμη 50.000 στρατιωτών, συμπεριλαμβανομένων βορειοκορεατικών στρατευμάτων, καθώς προετοιμάζεται να ξεκινήσει αντεπίθεση με στόχο την ανακατάληψη εδαφών που κατέλαβε η Ουκρανία στην ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους αναφέρει η εφημερίδα.

Νέα αξιολόγηση από πλευράς ΗΠΑ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Μόσχα έχει συγκεντρώσει τη δύναμη χωρίς να χρειάζεται να αποσύρει στρατιώτες από την ανατολική Ουκρανία - την κύρια προτεραιότητά της στο πεδίο μάχης - διατηρώντας την ικανότητα να πιέζει σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα.

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν ανακαταλάβει μέρος των εδαφών που κατέλαβε η Ουκρανία στο Κουρσκ φέτος. Έχουν επιτεθεί εναντίον ουκρανικών θέσεων με πυραύλους και πυροβολικό, αλλά δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τη μεγάλη αντεπίθεση, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Πηγή: skai.gr

