Λίβανος: Τουλάχιστον 29 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων νοτίων προαστίων της Βηρυτού, όπως ανακοίνωσε απόψε το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου άνοιξε μέτωπο κατά του Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης της παλαιστινιακής Χαμάς.

Ύστερα από σχεδόν έναν χρόνο εχθροπραξιών, η σύγκρουση κλιμακώθηκε σε ανοικτό πόλεμο στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία σφυροκοπεί κυρίως περιοχές που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ, στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, ωστόσο ορισμένα πλήγματα έχουν καταγραφεί και σε άλλες τοποθεσίες.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην ορεινή περιφέρεια Σουφ, νότια της Βηρυτού, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA ή ΑΝΙ) διευκρίνισε ότι βομβαρδίστηκε κτίριο κατοικιών που φιλοξενούσε εκτοπισμένους.

Μερικά χιλιόμετρα βορειότερα, στην περιοχή Αλέι που βρίσκεται στα ανατολικά της πρωτεύουσας, οκτώ άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής, ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι επλήγη κατοικία όπου επίσης είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι.

Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από τις 30 Σεπτεμβρίου χερσαίες επιχειρήσεις, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις κοινότητες Τεφάχτα και Ρούμιν, αναφέρει η ενημέρωση του υπουργείου.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε επίσης την πόλη Ναμπατία, καθώς και την Τύρο, η οποία βομβαρδίζεται συχνά τις τελευταίες ημέρες. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Έρμελ, στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά) κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.300 ανθρώπους, σύμφωνα με απολογισμό του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας που επισημαίνει ότι οι περισσότεροι θάνατοι έχουν καταγραφεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν το Ισραήλ κλιμάκωσε τους βομβαρδισμούς και ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

