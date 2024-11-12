Γαλλία: 3 παιδιά βρέθηκαν νεκρά- Aναζητείται η μητέρα τους

Τρία παιδιά – ένα 13χρονο κορίτσι και δύο αγόρια, ηλικίας 2 και 11 ετών – βρέθηκαν σήμερα νεκρά σε σπίτι στην κοινότητα Τανένζ της Άνω Σαβοΐας, στις γαλλικές Άλπεις, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τα ελβετικά σύνορα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό της μητέρας των παιδιών, η οποία φέρεται να έπασχε από κατάθλιψη.

Περίπου 60 χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει ελικόπτερο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) πηγή από την τοπική χωροφυλακή.

Τα νεκρά παιδιά ανακάλυψε το μεσημέρι ο πατέρας του νεότερου παιδιού, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές.

Η Τανένζ είναι μια κοινότητα 3.5000 κατοίκων στην κοιλάδα Ζιφρ, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά της Γενεύης.

Ο εισαγγελέας της Μπονβίλ, ο οποίος είναι αρμόδιος για την περιοχή, δήλωσε ότι έχει διαπιστωθεί πως «τα θύματα φέρουν τραύματα από μαχαίρι».

Την προηγούμενη εβδομάδα, δύο παιδιά – ηλικίας ενός και τεσσάρων ετών – βρέθηκαν αποκεφαλισμένα στο σπίτι τους στην κοινότητα Σεν Ροζ της Γουαδελούπης, υπερπόντιο έδαφος της Γαλλίας στην Καραϊβική.

Η μητέρα τους, η οποία εντοπίστηκε να περιφέρεται στους δρόμους, συνελήφθη και κρατείται σε ψυχιατρείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

