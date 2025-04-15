Όπως ανακοίνωσε η Αίθουσα Τύπου του Βατικανού, ο πάπας Φραγκίσκος έγραψε τους «στοχασμούς» για την «Οδό του Σταύρου» της Μεγάλης Παρασκευής των Καθολικών.

Πρόκειται για κείμενα που διαβάζονται στην τελετή των παθών του Ιησού, γύρω από το Κολοσσαίο, κατά τις διάφορες στάσεις του μαρτυρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται τελικά ο ποντίφικας να πάρει μέρος τουλάχιστον σε ένα μέρος της τελετής. Είναι κάτι που θα εξαρτηθεί όμως, τόσο από τις καιρικές συνθήκες, όσο και από την πορεία της ανάρρωσης του ποντίφικα. Στην τελετή αυτή της Οδού του Σταύρου, πάντως, φέτος αναμένεται να χοροστατήσει ο αναπληρωτής επίσκοπος της Ρώμης, ο καρδινάλιος Ουμπάλντο Ρέινα.

Ο Φραγκίσκος, παράλληλα, συναντά υψηλόβαθμους κληρικούς, συνεχίζει τη φυσιοθεραπεία, τις ασκήσεις αναπνοής και έχει μειώσει σημαντικά τη χρήση οξυγόνου, όπως έκανε γνωστό η Αγία Έδρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

