Ρούμπιο σε Φιντάν: Θα θέλαμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία στη Συρία και αλλού

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Στην τηλεφωνική συνομιλία συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις. Αξιολογήθηκαν οι εξελίξεις στη Συρία, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ο Φιντάν και ο Ρούμπιο συναντήθηκαν για τελευταία φορά πρόσωπο με πρόσωπο στις ΗΠΑ στις 24 Μαρτίου.

Ο Ρούμπιο είπε ότι η Ουάσιγκτον ήθελε να συνεργαστεί με τον Πρόεδρο Ερντογάν, προσθέτοντας, «Η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Θα θέλαμε να συνεργαστούμε μαζί τους στη Συρία και αλλού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.