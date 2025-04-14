Ρούμπιο σε Φιντάν: Θα θέλαμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία στη Συρία και αλλού

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.
Στην τηλεφωνική συνομιλία συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις. Αξιολογήθηκαν οι εξελίξεις στη Συρία, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
Ο Φιντάν και ο Ρούμπιο συναντήθηκαν για τελευταία φορά πρόσωπο με πρόσωπο στις ΗΠΑ στις 24 Μαρτίου.
Ο Ρούμπιο είπε ότι η Ουάσιγκτον ήθελε να συνεργαστεί με τον Πρόεδρο Ερντογάν, προσθέτοντας, «Η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Θα θέλαμε να συνεργαστούμε μαζί τους στη Συρία και αλλού».
